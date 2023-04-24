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Искусство

Музей Академии художеств открывает выставку «Учитель-ученик. Репин и Бродский»

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В 1894 году Илья Репин стал профессором Петербургской Академии художеств и возглавил одну из живописных мастерских, где преподавал до 1907 года. Его мастерская, вместо положенных 30, иногда насчитывала более 90 учеников, одним из которых был художник Исаак Бродский: впоследствии он возродил Академию, которую возглавил в 1932 году — как школу высокого реалистического искусства.

Музей Академии художеств

Илья Репин, голова Менандра. Рисунок с гипса

Музей Академии художеств

Илья Репин, рука на обороте. Набросок

Как рассказывают в Музее Академии художеств, Исаак Бродский был одним из самых любимых учеников Ильи Репина — он «привлек его внимание незаурядными способностями, упорством и одержимостью искусством». Достаточно быстро между ними установились теплые дружеские отношения, продолжавшиеся до самых последних дней жизни Репина.

«Впоследствии многих поражало, что Бродский был совершенно непохож на своего учителя и ничего не унаследовал от него в технике письма и композиционных решениях. Однако можно с уверенностью сказать, что взгляды учителя на искусство всецело были восприняты Бродским и заложили прочный фундамент для формирования его творческого мировоззрения. Влияние Репина сказалось в стремлении к простоте, к достижению правдивости, точности и строгости в передаче натуры, в презрении ко всякой приблизительности, случайности приема, к формальным ухищрениям», — отмечают в музее.

Экспозиция выставки «Учитель-ученик. Репин и Бродский» объединила более 30 предметов из коллекции Музея Академии художеств: живописные и графические произведения Ильи Репина, а также его личные вещи — в том числе уникальные кисти художника и краски конца XIX-начала XX века.

Музей Академии художеств

Илья Репин, «Какой простор». Эскиз

Музей Академии художеств

Илья Репин, «Неаполитанский залив ночью»

Из воспоминаний Исаака Бродского об Илье Репине:

Достоинства Репина как педагога заключались в том, что он на деле показывал, как нужно работать. Он… брал кисть и палитру и на уроке показывал ученикам, как нужно писать. Эти минуты, когда Репин брал кисть, были особенно значительными; все бросали работу и смотрели, что делает Репин. Такие случаи бывали не часто, так как Репин приходил в мастерскую редко и бывал в ней часа полтора-два. Таким образом, каждому из нас он уделял не более пяти–десяти минут… Репинское обаяние, сознание того, что придет гениальный художник, поднимали нас всех, и эти минуты пребывания гения в мастерской давали нам огромную зарядку…

Музей Академии художеств

Кисти и краски Ильи Репина

Музей Академии художеств
Музей Академии художеств
Музей Академии художеств

О влиянии Исаака Бродского на Академию:

Сегодняшняя Академия художеств многим обязана Бродскому — своему директору, который проявил себя как принципиальный, настойчивый и последовательный руководитель. Он возродил к новой жизни, уже в совершенно иных исторических условиях академическое образование, благодаря чему образовалась неразрывная связь между русским искусством конца XIX — начала XX века и поколениями ленинградских художников середины и второй половины XX века. В этом состоит едва ли не главный признак, отличающий немногие выдающиеся художественные школы, — передача традиций мастерства непосредственно от учителей к ученикам на протяжении нескольких поколений.

Выставка «Учитель-ученик. Репин и Бродский» пройдет с 28 апреля по 25 июня 2023 года в Музее-квартире Исаака Бродского на площади Искусств, 3. 

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