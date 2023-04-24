Музей Академии художеств открывает выставку «Учитель-ученик. Репин и Бродский»

Как рассказывают в Музее Академии художеств, Исаак Бродский был одним из самых любимых учеников Ильи Репина — он «привлек его внимание незаурядными способностями, упорством и одержимостью искусством». Достаточно быстро между ними установились теплые дружеские отношения, продолжавшиеся до самых последних дней жизни Репина.

«Впоследствии многих поражало, что Бродский был совершенно непохож на своего учителя и ничего не унаследовал от него в технике письма и композиционных решениях. Однако можно с уверенностью сказать, что взгляды учителя на искусство всецело были восприняты Бродским и заложили прочный фундамент для формирования его творческого мировоззрения. Влияние Репина сказалось в стремлении к простоте, к достижению правдивости, точности и строгости в передаче натуры, в презрении ко всякой приблизительности, случайности приема, к формальным ухищрениям», — отмечают в музее.

Экспозиция выставки «Учитель-ученик. Репин и Бродский» объединила более 30 предметов из коллекции Музея Академии художеств: живописные и графические произведения Ильи Репина, а также его личные вещи — в том числе уникальные кисти художника и краски конца XIX-начала XX века.