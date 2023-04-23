В «Росфото» открылась выставка-лаборатория архивных фотографий XIX-XX веков

Название выставка-лаборатория получила от главной героини большинства снимков - Фелиции Романской. Помимо фотографий, на выставке присутствуют материалы о том, какими средствами ведется изучение архивов. «Это действительно выставка-лаборатория. Таким образом мы обращаем внимание на то, что процесс работы с этим архивом, его атрибуция и изучение, не завершен, напротив - он в самом начале. Нам показалось интересным поделиться с посетителями этим процессом. На выставке есть специальная форма, в которой можно будет оставить свои версии - так что любой может поделиться своей гипотезой, а мы с коллегами со всей серьезностью ее рассмотрим», — сказала один из кураторов выставки Екатерина Юшкевич.

Посетители смогут увидеть около ста фотографий трех поколений одной семьи, разделенные выставочным пространством надвое. Первый зал посвящен самой семье и содержит снимки, которые уже удалось атрибутировать. Второй, заполнен «прекрасными незнакомцами», над разгадкой личности которых и предлагается подумать посетителям. «С одной стороны, это о том, как много может рассказать архив, а с другой - сколько всего он таит в себе. За счет этого, мне кажется, появляется особенный магнетизм у подобных историй», — поделилась куратор.

Экспозиция продлится до 23 июля в Государственном музейно-выставочном центре «Росфото».