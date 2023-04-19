Переживание травмы целого поколения в работах Алисы Гвоздевой. Это выставка «Глупая душа» в галерее «Люда»

Кураторы называют экспозицию «явлением исключительным» — не только потому, что «Люда» обычно не делает персональных проектов.
Название выставки «Глупая душа» было подсказано самой Гвоздевой — пережив опыт релокации, она год прожила в Армении: в месте под названием Дилижан, что в переводе с армянского означает «Глупая душа». В экспозиции, помимо живописных работ, — несколько элементов «классического интерьера»: ковры, диван, растение и кичевый коврик. Лирический герой «кажется несколько обрусевшим Анри Руссо» — он заглядывает то в армянское фотоателье, то на кладбище, то созерцает горы.
Куратор — о выставке Алисы Гвоздевой «Глупая душа»:
Выставка Алисы Гвоздевой в галерее «Люда» — явление исключительное. Во-первых, мы обычно не делаем персональных проектов. Во-вторых, выставка отражает травму, которую сейчас переживает целое поколение художников до тридцати лет, и в этом смысле она является как бы групповой. Уникальность этой генерации молодых российских авторов была в их незащищенности.
Котенок в творчестве Алисы Гвоздевой, перепрыгивающий из работы в работу, отчасти может восприниматься как символ этой беззащитности. Загадочная манящая природа, впереди бесконечность, хороводы в тумане, путешествия на огромной лягушке натолкнулись на глобальную геополитическую катастрофу. Время невинности, затянувшееся у художников неоинфантилов до бесконечности, внезапно закончилось.
Актуальность смены языка стала внутренней необходимостью, а опыт релокации, воздействие места на мировоззрение и, соответственно, на палитру, воспринимается как болезненный эксперимент. Окружающая действительность беспощадно диктует свои законы. Теоретическая дипломная работа Алисы Гвоздевой на факультете Свободных искусств и наук кафедры когнитивных исследований «Сравнение вызванных потенциалов на эмоциональные лица в случае высокой и обычной контрастности изображения» теперь проверяется автором на практике.
Персональная выставка Алисы Гвоздевой «Глупая душа» открыта в галерее «Люда» в арт-центре «Пушкинская-10» до 15 мая 2023 года.
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