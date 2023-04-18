Команда Анненкирхе открыла выставку «Совершилось» в Пушкине. Показываем, как она устроена

Арт-группа «Зерно» объединила работы в выставку-погружение, которая расскажет о центральных христианских сюжетах и их смысле.
Выставка создана арт-группой «Зерно» и посвящена Пасхе — главному христианскому празднику, оказавшему огромное влияние на всю европейскую культуру. «Пасхальные сюжеты — неотъемлемая часть изобразительного, театрального, музыкального искусства на протяжении веков. Пушкинская кирха продолжает эту традицию и приглашает на выставку-погружение во времена Иисуса и значимые события Пасхи», — говорят в команде Анненкирхе.
В экспозиции — масштабные инсталляции: песчаный макет древнего Иерусалима с обозначением самых значимых мест, реконструкция Тайной вечери, проекции работ искусственно интеллекта, созданные на пасхальную тему, а также Голгофа — значимое место для всех христиан. В кирхе представлены и произведения современных художников, созданные в разных техниках — в том числе Максима Демина, Ольги Гендель и Дмитрия Рытяева, — а также медиа и аудиосопровождение.
О выставке «Совершилось»:
Взгляните на вечные сюжеты через призму восприятия современных художников. Авторы ищут новые средства выразительности и рассуждают о Боге с точки зрения современного человека. В работах сохраняется древняя христианская традиция, но при этом используются принципиально новые решения для визуального представления знакомого образа.
Выставка «Совершилось» открыта в Пушкинской кирхе на улице Набережной, 4 с 16 апреля по 17 ноября 2023 года. Подробности можно найти здесь.
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