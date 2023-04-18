Команда Анненкирхе открыла выставку «Совершилось» в Пушкине. Показываем, как она устроена

В экспозиции — масштабные инсталляции: песчаный макет древнего Иерусалима с обозначением самых значимых мест, реконструкция Тайной вечери, проекции работ искусственно интеллекта, созданные на пасхальную тему, а также Голгофа — значимое место для всех христиан. В кирхе представлены и произведения современных художников, созданные в разных техниках — в том числе Максима Демина, Ольги Гендель и Дмитрия Рытяева, — а также медиа и аудиосопровождение.