Эскиз Марка Шагала продали на аукционе за 117 миллионов рублей

«Вообще, шедевры классического искусства XIX и ХХ веков крайне редко появляются на рынке, и тем более на аукционе. На первом месте, конечно, Шагал. Кроме того, это предварительный вариант масштабного полотна, которое сегодня украшает Центр Жоржа Помпиду, что придает работе особую ценность. Эта вещь достойна любого музея», — говорит говорит руководитель Artinvestment.ru Егор Молчанов.

Еще пять лотов удалось продать более чем за 10 миллионов рублей. «Голова» Варвары Степановой (1920) ушла за 59 млн рублей, «Натурщица» Ильи Репина (1895) — 44,2 млн, «Рыбаки» Абрама Архипова (1890-1900) — 11,8 млн, «Парусник в море» Ивана Айвазовского (1884) — 11,2 млн, «Река Яуза у Лосиного острова» Алексея Саврасова (1871) — 10 млн.