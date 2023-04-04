Русский музей

О творчестве Алексея Ваулина:

В 1990-х художник заявил о себе пейзажами и натюрмортами фигуративного плана («Лимонный цвет», «Маска»), в которых ставил задачи колористического характера. Со временем работы становились всё менее предметными, цвет, как формообразующее начало, стал заполнять пространство холста, проявляя свою текстуру и рельефность («Красное» , «Посвящение Велимиру Хлебникову»). На новый уровень живопись А.Ваулина выходит в произведениях на тему космизма («Космос», «Космическая призма»), в которых он находит свой образ космических структур и самостоятельные цвето-пластические решения. Плотный белый цвет, вобравший рефлексы соседних цветовых масс, в последующие годы становится его фирменным приёмом («Туман», «Праздничные купола»). Живопись последнего десятилетия отличается нарастающей динамикой и экспрессией, разнообразием сюжетов и мотивов («Посейдон», «Про Луну»).