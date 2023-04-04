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Искусство

Работы современного абстракциониста Алексея Ваулина покажут на выставке в Русском музее

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Художник участвует в выставочных проектах с 1999 года. Этапными для него стали выставки «Московская абстракция. Вторая половина ХХ века» и «Абстракция в моде» 2003 года в Государственной Третьяковской галерее. В Мраморном дворце представят около 50 произведений художника, выполненных в разные годы.

Русский музей

"Про луну", 2022. Холст, масло

Русский музей

"Истина", 2004. Холст, масло

Русский музей

О творчестве Алексея Ваулина:

В 1990-х художник заявил о себе пейзажами и натюрмортами фигуративного плана («Лимонный цвет», «Маска»), в которых ставил задачи колористического характера. Со временем работы становились всё менее предметными, цвет, как формообразующее начало, стал заполнять пространство холста, проявляя свою текстуру и рельефность («Красное» , «Посвящение Велимиру Хлебникову»). На новый уровень живопись А.Ваулина выходит в произведениях на тему космизма («Космос», «Космическая призма»), в которых он находит свой образ космических структур и самостоятельные цвето-пластические решения. Плотный белый цвет, вобравший рефлексы соседних цветовых масс, в последующие годы становится его фирменным приёмом («Туман», «Праздничные купола»). Живопись последнего десятилетия отличается нарастающей динамикой и экспрессией, разнообразием сюжетов и мотивов («Посейдон», «Про Луну»).

Русский музей

"Посейдон", 2020. Холст, масло

Русский музей

"Орган", 2020. Холст, масло

Выставка «Алексей Ваулин. Живая материя» пройдет с 27 апреля по 19 июня 2023 года в Русском музее, Мраморный дворец.

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