Музей Бродского проведет цикл лекций об андеграундной поэзии Ленинграда

Поэт, критик и историк литературы Валерий Шубинский расскажет какое значение имеет для этой поэзии, к примеру, образ Сада? Как обыгрываются в ней библейские сюжеты, какую роль играет античность, восточные (например, китайские) мотивы? Как присутствует в стихах образ города, какую роль он играет? Как взаимодействуют поэты с прошлым культуры?