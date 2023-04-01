Музей Бродского проведет цикл лекций об андеграундной поэзии Ленинграда

Поэт, критик и историк литературы Валерий Шубинский расскажет какое значение имеет для этой поэзии, к примеру, образ Сада? Как обыгрываются в ней библейские сюжеты, какую роль играет античность, восточные (например, китайские) мотивы? Как присутствует в стихах образ города, какую роль он играет? Как взаимодействуют поэты с прошлым культуры?
Темы лекций будут разбирать на примере текстов трех поколений ленинградской неподцензурной поэзии.
Публикуем полное расписание встреч:
- 6.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: Сад
- 13.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: Петербург, его история и топография
- 20.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: античность
- 27.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: Библия
- 4.05: Ленинградская неподцензурная поэзия: Стороны света
- 11.05: Ленинградская неподцензурная поэзия: живые и мертвые
Подробнее здесь.
Комментарии (0)