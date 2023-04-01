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Искусство

Музей Бродского проведет цикл лекций об андеграундной поэзии Ленинграда

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Поэт, критик и историк литературы Валерий Шубинский расскажет какое значение имеет для этой поэзии, к примеру, образ Сада? Как обыгрываются в ней библейские сюжеты, какую роль играет античность, восточные (например, китайские) мотивы? Как присутствует в стихах образ города, какую роль он играет? Как взаимодействуют поэты с прошлым культуры?

Темы лекций будут разбирать на примере текстов трех поколений ленинградской неподцензурной поэзии.

Публикуем полное расписание встреч:

  • 6.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: Сад
  • 13.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: Петербург, его история и топография
  • 20.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: античность
  • 27.04: Ленинградская неподцензурная поэзия: Библия
  • 4.05: Ленинградская неподцензурная поэзия: Стороны света
  • 11.05: Ленинградская неподцензурная поэзия: живые и мертвые

Подробнее здесь.

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