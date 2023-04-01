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Искусство

На обложку филиппинского Vogue попала 106-летняя татуировщица. Она стала самой старшей моделью журнала

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Представительница местного племени калинга рассказала журналу о своей профессии и долгой удивительной жизни. Апо Ванг-Од поделилась, что занимается тату уже 90 лет, начала когда ей было еще 16.

Она научилась древнему искусству татуировки, которое практикуется в ее родных местах тысячу лет. Художница продолжает работать по сей день: она обещает принимать желающих сделать тату до тех пор, пока ее глаза смогут видеть.

Татуировщица делает свои работы с помощью смеси древесного угля и воды для чернил. Это вещество она вводит под кожу клиентов, используя иглы из цитрусовых растений — каламанси или помело. Все по-настоящему экологично. Вдохновением для женщины служит сама природа. Она создает геометрические рисунки, многие из которых являются священными символами для коренных филиппинцев.

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