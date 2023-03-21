Русский музей запустил собственную нейросеть. Она генерирует портреты в стиле Кустодиева, Врубеля и Малевича

Анна Цветкова

Временно исполняющая обязанности генерального директора Русского музея — о запуске нейросети:

Русский музей — крупнейшая в мире сокровищница национального искусства. Наряду с ним в собрании музея экспонируется и уникальная коллекция «Музея Людвига» с произведениями Пабло Пикассо. Энди Уорхолла, Роя Лихтенштейна и других мастеров. Во дворцах и садах Русского музея, на его интернет-ресурсах мы рады представить нашим реальным и виртуальным посетителям шедевры великих мастеров прошлого и произведения наших современников. ВКонтакте помогают нам привлекать новую аудиторию, рассказывать об искусстве, знакомить с выдающимся художественным собранием музея. С помощью новейших современных технологий мы можем показать подписчикам избранные полотна из нашего собрания и увидеть, как нейросетью трактуются известные художественные образы.