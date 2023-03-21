Первая в России выставка-посвящение японской манге откроется в «Севкабель Порту»

На площади более 2 500 квадратных метров будут представлены никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений. Покажут и специальную мангу о выставке, с помощью которой посетители смогут проследить долгий путь развития жанра: от иллюстрированных свитков, японской гравюры XIX века, довоенных газет и журналов до современной индустрии.
Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, подготовка к выставке «Искусство Манга» заняла более трех лет, на протяжении которых было собрано более 200 уникальных экспонатов из частных коллекций Японии и Европы. Куратором выступила Анна Пушакова — специалист по искусству Японии, ранее работавшая хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном Музее Востока в Москве и неоднократно курировавшая выставки, посвященные японскому искусству как в России, так и за рубежом.
Отдельное внимание авторы проекта уделили художественному аспекту: в рамках экспозиции манга предстанет как самостоятельное направление изобразительного искусства, которое имеет глубокие корни и является важной частью японской культуры. Выставка не только расскажет об искусстве манги, но и позволит каждому желающему окунуться в мир самых известных японских комиксов.
В рамках выставки также можно будет узнать о процессе создания произведений — от первого эскиза до публикации и превращения в аниме, а также увидеть рабочий стол и инструменты художника. Отдельно будет рассмотрена взаимосвязь японской манги и комиксов, а также влияние манги на современную популярную культуру в России. Один из залов будет посвящен российской манге.
Помимо самой выставки, в рамках проекта запланирована образовательная программа: мастер-классы, лекции, дискуссии и встречи с художниками. Гид по экспозиции также будет выполнен в формате манги: над историей работают авторы издательства Bubble Comics — художник и директор подразделения манги Марина Привалова и сценарист Кирилл Кутузов.
«Японские комиксы манга — это настоящий культурный феномен и часть популярной медиаиндустрии, это «мягкая сила», привлекающая многочисленных поклонников по всему миру. Подобно кинематографу и литературе, манга охватывает широкий спектр жанров, благодаря чему ее читают люди самого разного возраста», — отмечают авторы проекта.
Выставка «Искусство Манга» откроется 20 апреля в «Севкабель Порту». Предварительная продажа билетов стартует 21 марта.
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