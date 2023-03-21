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Искусство

Первая в России выставка-посвящение японской манге откроется в «Севкабель Порту»

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На площади более 2 500 квадратных метров будут представлены никогда прежде не выставлявшиеся эскизы, наброски и рукописи, а также первые тиражи важнейших для истории манги произведений. Покажут и специальную мангу о выставке, с помощью которой посетители смогут проследить долгий путь развития жанра: от иллюстрированных свитков, японской гравюры XIX века, довоенных газет и журналов до современной индустрии. 

Изображение предоставлено кураторами проекта

Двойной выпуск юбилейного журнала Weekly Shonen Jump c тысячной главой манги "Большой Куш". Shueisha, 2021 год

Изображение предоставлено кураторами проекта

Сцена из манги "Наруто". Официальная издательская реплика фукусэй-гэнга, ограниченный тираж. Shueisha

Изображение предоставлено кураторами проекта

Первый выпуск манги "Наруто" в 43 номере журнала Weekly Shonen Jump, 1999 год

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, подготовка к выставке «Искусство Манга» заняла более трех лет, на протяжении которых было собрано более 200 уникальных экспонатов из частных коллекций Японии и Европы. Куратором выступила Анна Пушакова — специалист по искусству Японии, ранее работавшая хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном Музее Востока в Москве и неоднократно курировавшая выставки, посвященные японскому искусству как в России, так и за рубежом. 

Изобаржение предоставлено кураторами проекта

Оригинальный рисунок с автографом Осаму Тэдзуки с изображением феникса

Изобаржение предоставлено кураторами проекта

Оригинальный рисунок с автографом автора "Атаки Титанов" Хадзимэ Исаямы, 2010-2020-е годы

Отдельное внимание авторы проекта уделили художественному аспекту: в рамках экспозиции манга предстанет как самостоятельное направление изобразительного искусства, которое имеет глубокие корни и является важной частью японской культуры. Выставка не только расскажет об искусстве манги, но и позволит каждому желающему окунуться в мир самых известных японских комиксов. 

В рамках выставки также можно будет узнать о процессе создания произведений — от первого эскиза до публикации и превращения в аниме, а также увидеть рабочий стол и инструменты художника. Отдельно будет рассмотрена взаимосвязь японской манги и комиксов, а также влияние манги на современную популярную культуру в России. Один из залов будет посвящен российской манге. 

Изобаржение предоставлено кураторами проекта

Гравюра Мидзуки Сигэру из серии "Пятьдесят три станции трактата ёкаев", 2003 год

Изобаржение предоставлено кураторами проекта

"Манга дайсэнгун", приложение к февральскому выпуску журнала Shonen Club, 1931 год

Помимо самой выставки, в рамках проекта запланирована образовательная программа: мастер-классы, лекции, дискуссии и встречи с художниками. Гид по экспозиции также будет выполнен в формате манги: над историей работают авторы издательства Bubble Comics — художник и директор подразделения манги Марина Привалова и сценарист Кирилл Кутузов.

«Японские комиксы манга — это настоящий культурный феномен и часть популярной медиаиндустрии, это «мягкая сила», привлекающая многочисленных поклонников по всему миру. Подобно кинематографу и литературе, манга охватывает широкий спектр жанров, благодаря чему ее читают люди самого разного возраста», — отмечают авторы проекта. 

Выставка «Искусство Манга» откроется 20 апреля в «Севкабель Порту». Предварительная продажа билетов стартует 21 марта. 

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