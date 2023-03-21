Первая в России выставка-посвящение японской манге откроется в «Севкабель Порту»

Отдельное внимание авторы проекта уделили художественному аспекту: в рамках экспозиции манга предстанет как самостоятельное направление изобразительного искусства, которое имеет глубокие корни и является важной частью японской культуры. Выставка не только расскажет об искусстве манги, но и позволит каждому желающему окунуться в мир самых известных японских комиксов.

В рамках выставки также можно будет узнать о процессе создания произведений — от первого эскиза до публикации и превращения в аниме, а также увидеть рабочий стол и инструменты художника. Отдельно будет рассмотрена взаимосвязь японской манги и комиксов, а также влияние манги на современную популярную культуру в России. Один из залов будет посвящен российской манге.