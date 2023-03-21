Раздел, посвященный истории читателя, расскажет о том, насколько нов для человечества феномен чтения, как по-разному можно читать книгу, как менялся процесс чтения в веках и какие исторические фигуры задавали тренд для читателей. Молодые петербургские дизайнеры переосмыслят образы новаторов чтения через одежду, которая отразит образы соответствующих эпох.

Параллельно с выставкой откроется левое крыло будущего Библиотечно-культурного центра «НОТА» в рамках библиотечной системы Красногвардейского района. Здесь появится библиотека до библиотеки, шкафы до книг, стены до столов и стульев. «"НОТА" примет выставку, чтобы напитаться энергией современного искусства и смыслами многих веков библиотечной культуры, а потом снова закроется уже на полное и впечатляющее оснащение», — говорят кураторы.

Выставка «Роман о розе» будет работать с 25 марта по 30 мая 2023 года в здании будущего Библиотечно-культурного центра «НОТА» на проспекте Косыгина 28, корпус 1.

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