Результат переосмысления представлен через звуковые и архитектурные инсталляции, стекло, песок и ткани, медиаэксперименты с нейросетями, одежду, интерактивные экспозиции и непосредственно книги.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, выставка «Роман о розе» названа в честь книги, которая стала «первым бестселлером в средневековой Европе, когда бестселлеров и быть не могло»: тексты тогда переписывали вручную. Три раздела выставки будут посвящены разным аспектам прошлого и будущего библиотек. В первом представлены работы современных художников с историческим контрапунктом. Раздел «В пространстве и времени» будет посвящен тому, как библиотека видоизменялась с течением времени. В третьей части можно проследить процесс трансформации образа читателя в разные исторические эпохи.
Первая экспозиция — о библиотеках в истории. О том, каким доходит до нас эхо библиотек древности, расскажут саунд-арт Анны Мартыненко и архитектурная инсталляция группы «Север-7». Вопросу сохранения покоя на фоне «бьющего ритма современности» посвящены текло и песок Владимира Копейкина и лампа Эмилии Санги. Графика Янины Болдыревой и ткани Евгении Тут исследуют тему гибели и возрождения из пепла. Медиатеоретик Лев Манович предложит нейросети пофантазировать о несозданных библиотеках — здесь же будет представлена работа Петра Белого. А 17-метровый стеллаж, свободный от книг, станет зоной истории. Каждая полка расскажет свой сюжет: кураторские тексты и исторические материалы будут помещены на дощечки, которые посетитель сможет перебирать, словно книги.
Раздел выставки «В пространстве и времени» посвящен развитию библиотеки как культурного феномена на отрезке от конца ХХ века до настоящего времени — «с мыслью о XXII-м». «Сегодня библиотека меняется и ценностно и духовно. В ХХ веке она — место, куда приходят за знаниями. Сегодня вперед выходит роль библиотеки как третьего места и предоставляет разные точки входа в чтение. В "Пространстве и времени" мы попытались уловить изменение самой идеи библиотеки через предмет, пространство и атмосферу. Финалом этого раздела станет арт-объект, предлагающий заглянуть в будущее», — рассказывают кураторы.
Раздел, посвященный истории читателя, расскажет о том, насколько нов для человечества феномен чтения, как по-разному можно читать книгу, как менялся процесс чтения в веках и какие исторические фигуры задавали тренд для читателей. Молодые петербургские дизайнеры переосмыслят образы новаторов чтения через одежду, которая отразит образы соответствующих эпох.
Параллельно с выставкой откроется левое крыло будущего Библиотечно-культурного центра «НОТА» в рамках библиотечной системы Красногвардейского района. Здесь появится библиотека до библиотеки, шкафы до книг, стены до столов и стульев. «"НОТА" примет выставку, чтобы напитаться энергией современного искусства и смыслами многих веков библиотечной культуры, а потом снова закроется уже на полное и впечатляющее оснащение», — говорят кураторы.
Выставка «Роман о розе» будет работать с 25 марта по 30 мая 2023 года в здании будущего Библиотечно-культурного центра «НОТА» на проспекте Косыгина 28, корпус 1.
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