Агитационный фарфор из частных собраний покажут на выставке в KGallery

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О выставке «Рожденный революцией»:

Агитационный фарфор стал своеобразным документом эпохи. Он был первым отражением революционных идей в искусстве, приняв на себя просветительскую и пропагандистскую функции, открыв принципиально новую страницу в развитии советского фарфора. Его уникальность продиктована, прежде всего, революционными событиями, оказавшими значительное влияние на всю художественную жизнь 1920–1930-х годов. Являясь частью предметного мира, фарфор стал одним из способов распространения новых идей в массы. Революционные лозунги, геральдические символы, эмблемы советской власти, портреты исторических деятелей украшали фарфоровые изделия, созданные в первые послеоктябрьские годы Михаилом Адамовичем, Зинаидой Кобылецкой, Рудольфом Вильде, Стеллой Венгеровской.

На выставке зрители увидят выдающиеся произведения мастеров ГФЗ, которые под руководством блестящего рисовальщика и мастера орнамента Сергея Чехонина сумели воплотить самые яркие образцы искусства агитационного характера. Помимо агитационных призывов и эмблем, художники транслировали в своем творчестве образы нового мира: так, в искусстве фарфора советской эпохи зачастую встречались изображения рабочих, крестьян, красногвардейцев, индустриальные или сельские сюжеты. Дух революционной романтики запечатлен в образах персонажей улиц Петрограда Наталией Данько — собранные воедино «Красногвардеец», «Вышивающая знамя», «Партизан в походе», «Милиционерка», «Матрос со знаменем», «Работница, говорящая речь» и другие работы выдающегося скульптора станут одним из важных акцентов экспозиции.