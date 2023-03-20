Абстракции в «нефтяном лесу» Егора Федоричева покажут на выставке «Акт II. Гилея» в MYTH Gallery

Новая живопись и инсталляции художника безлюдны и торжественны, они подобны фонтанам вечной власти.
Действие новой персональной выставки Егора Федоричева «Акт II. Гилея» разворачивается в «нефтяном лесу» — ресурсных джунглях. Как рассказали «Собака.ru» в MYTH Gallery, характерный для художника битум используется здесь символически — как производное топлива новейшей истории. В одних работах битум устремляется потоками снизу вверх подобно нефтяному месторождению, а в других — струится вниз безудержно и празднично.
О выставке «Акт II. Гилея»:
В абстракциях Егора Федоричева чувствуется тяжесть занавеса Большого Театра и непроходимость джунглей Амазонки. Его работы напоминают лобовое столкновение с хаосом, который захватывает зрителя и погружает в состояние легкого транса. В эпоху запретов показывать можно только тех, кто их вводит. На этот раз художник приглашает на авансцену протагониста, условного генерала, похожего на ряд исторических фигур из недавней истории Латинской Америки. Его обобщенные черты просматриваются сквозь густую сеть перекрестных мазков, то ли сухой лес, то ли сетка-рабица.
Искусствовед, арт-критик — о работах Егора Федоричева:
Миф нефти сравним по силе с мифом крови, не менее требовательной жидкости. «Кровь наш товарищ, и если прикажет — солги», — писал в своем стихотворении «Багрицкий» ленинградский поэт Сергей Стратановский в 1977 году, осмысляя наследие певцов Октябрьской революции. Вот Федоричев и пишет не фигуру и не фон, не абстракцию и не конкретику, а связующее вещество, пытаясь пробиться к глубокой архитектонике современности.
Отмечается, что при подготовке проекта художнику было важно учитывать его предыдущую персональную выставку в галерее — «Немое зарево». Поэтому «Акт II. Гилея» отчасти отсылает к ней и наследует ей. Увидеть результат работы Егора Федоричева можно будет с 23 марта по 26 мая 2023 года в MYTH Gallery на улице Чайковского, 61.
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