Абстракции в «нефтяном лесу» Егора Федоричева покажут на выставке «Акт II. Гилея» в MYTH Gallery

MYTH Gallery

О выставке «Акт II. Гилея»:

В абстракциях Егора Федоричева чувствуется тяжесть занавеса Большого Театра и непроходимость джунглей Амазонки. Его работы напоминают лобовое столкновение с хаосом, который захватывает зрителя и погружает в состояние легкого транса. В эпоху запретов показывать можно только тех, кто их вводит. На этот раз художник приглашает на авансцену протагониста, условного генерала, похожего на ряд исторических фигур из недавней истории Латинской Америки. Его обобщенные черты просматриваются сквозь густую сеть перекрестных мазков, то ли сухой лес, то ли сетка-рабица.