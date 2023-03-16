Anna Nova представит экспериментальный проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский»

Кульминацией проекта становится перформативная инсталляция «Хранилище» на третьем этаже галереи — склад упакованных и полураспакованных работ, зависших в России после эмиграции художников. Вместе с офисными сотрудниками они находится под объективами камер видеонаблюдения, которые в прямом эфире транслируют запись в основную экспозицию. Зрители меняются местами с охранником и следят за ежедневной рутиной работников культуры.

«Парк Вольный — это наблюдение за тем, как взаимодействуют разные интересы и воли на физических, ментальных и дигитальных ландшафтах, размышление о том, как разработать стратегии этих взаимодействий, разрешить себе применять волю в общественном пространстве и научиться принимать и слышать чужую», — говорят художники.

Выставочный проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» будет открыт с 24 марта по 28 мая 2023 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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