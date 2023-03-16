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Искусство

Anna Nova представит экспериментальный проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский»

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Выставка создавалась без физического присутствия авторов. В экспозицию вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Исследуя феномен повсеместного наблюдения, художники осмысляют возможные способы взаимодействия в эпоху дистанционного общения.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Аня и Виталик Черепановы, «Втекаешь». 2022 год. Холст, масло


 

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Аня и Виталик Черепановы, «Забор» из архива Парка Вольного. Берлин. 2022 год

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Аня и Виталик Черепановы, Скриншот «3d стрит-арта». Вена. 2022 год

Аня и Виталик Черепановы инициируют длящиеся во времени события в мире современного искусства, в общественных и дигитальных пространствах. Разрабатывая и тестируя модели критического взаимодействия со средой, внедряя и умножая ошибки внутри нее, художники исследуют прикладные возможности художественного жеста. В своей практике обращаются к перформансу, видеоарту, инсталляции, стрит-арту, живописи и другим медиа. Работы художников находится в собраниях Третьяковской галереи, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также в частных зарубежных и российских коллекциях.

Как рассказали «Собака.ru» в галерее Anna Nova, основным мотивом проекта «Парк Вольный. Терминал Жуковский» стал процесс слежки, который раскрывается в двух масштабных видеоинсталляциях — «Around Nizhny Tagil» и «Охранник в парке». В первой художники показывают хронику своего родного города Нижнего Тагила, снятую на панорамную камеру наблюдения, где единственной опорой в мире головокружительных огней ночной жизни становится пилон. Во второй имитируют украшенный светящимися гирляндами московский парк Сокольники, в котором следящий за порядком охранник сам оказывается объектом слежки.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Виталик Черепанов, «Покажи мне деньги!». 2020 год. Баннер, текстиль, мусор


 

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Виталик Черепанов, «Наша дача». 2020 год. Холст, масло


 

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Виталик Черепанов, «Нью Йорк, Лос Анжелес». 2021 год. Баннер, масло


 

Кульминацией проекта становится перформативная инсталляция «Хранилище» на третьем этаже галереи — склад упакованных и полураспакованных работ, зависших в России после эмиграции художников. Вместе с офисными сотрудниками они находится под объективами камер видеонаблюдения, которые в прямом эфире транслируют запись в основную экспозицию. Зрители меняются местами с охранником и следят за ежедневной рутиной работников культуры.

«Парк Вольный — это наблюдение за тем, как взаимодействуют разные интересы и воли на физических, ментальных и дигитальных ландшафтах, размышление о том, как разработать стратегии этих взаимодействий, разрешить себе применять волю в общественном пространстве и научиться принимать и слышать чужую», — говорят художники.

Выставочный проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» будет открыт с 24 марта по 28 мая 2023 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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