Anna Nova представит экспериментальный проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский»

Выставка создавалась без физического присутствия авторов. В экспозицию вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Исследуя феномен повсеместного наблюдения, художники осмысляют возможные способы взаимодействия в эпоху дистанционного общения.
Аня и Виталик Черепановы инициируют длящиеся во времени события в мире современного искусства, в общественных и дигитальных пространствах. Разрабатывая и тестируя модели критического взаимодействия со средой, внедряя и умножая ошибки внутри нее, художники исследуют прикладные возможности художественного жеста. В своей практике обращаются к перформансу, видеоарту, инсталляции, стрит-арту, живописи и другим медиа. Работы художников находится в собраниях Третьяковской галереи, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также в частных зарубежных и российских коллекциях.
Как рассказали «Собака.ru» в галерее Anna Nova, основным мотивом проекта «Парк Вольный. Терминал Жуковский» стал процесс слежки, который раскрывается в двух масштабных видеоинсталляциях — «Around Nizhny Tagil» и «Охранник в парке». В первой художники показывают хронику своего родного города Нижнего Тагила, снятую на панорамную камеру наблюдения, где единственной опорой в мире головокружительных огней ночной жизни становится пилон. Во второй имитируют украшенный светящимися гирляндами московский парк Сокольники, в котором следящий за порядком охранник сам оказывается объектом слежки.
Кульминацией проекта становится перформативная инсталляция «Хранилище» на третьем этаже галереи — склад упакованных и полураспакованных работ, зависших в России после эмиграции художников. Вместе с офисными сотрудниками они находится под объективами камер видеонаблюдения, которые в прямом эфире транслируют запись в основную экспозицию. Зрители меняются местами с охранником и следят за ежедневной рутиной работников культуры.
«Парк Вольный — это наблюдение за тем, как взаимодействуют разные интересы и воли на физических, ментальных и дигитальных ландшафтах, размышление о том, как разработать стратегии этих взаимодействий, разрешить себе применять волю в общественном пространстве и научиться принимать и слышать чужую», — говорят художники.
Выставочный проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» будет открыт с 24 марта по 28 мая 2023 года в галерее Anna Nova на улице Жуковского, 28.
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