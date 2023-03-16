В глухой деревне Ленобласти открылась арт-резиденция «Изба». В 100-летней вепской избе!

Произведения в рамках арт-резиденции создаются при столкновении двух взглядов: устремленного в будущее — представленного современными художниками, и укорененного в прошлое, в языческие традиции и предания, в древний язык — представленного вепсской лесной культурой. Часть своих произведений авторы оставят в дар арт-резиденции. В течение апреля каждый желающий сможет посетить «Избу» и познакомиться с работами художников, созданными в соавторстве с вепской землей.

Кроме того, по окончании проекта откроется галерея современного искусства — по по замыслу организаторов проекта, она привлечет внимание к деревне городских жителей и, возможно, запустит более глобальные процессы по развитию края.

Авторы фото: Павел Бурыкин, Марина Бодрина, Андрей Базанов.