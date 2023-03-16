В глухой деревне Ленобласти открылась арт-резиденция «Изба». В 100-летней вепской избе!

Проект проходит на исторических землях лесного народа — вепсов, потомков того самого древнего племени «весь» («чудь»), которые, стояли у истоков государства Российского, призвав Рюрика на княжение и которых сейчас осталось менее 6 тысяч человек. Рассказываем (и показываем!), как устроена арт-резиденция.
Арт-резиденция «Изба», вдохновленная клубом путешествий «Лес и ветер», проходит с 1 по 29 марта в Подпорожском районе Ленинградской области — в глухой вепской деревне Лаврово, где круглый год живет только один человек. В восстановленной столетней избе поселились шесть художников, которые в течение месяца, погрузившись в вепсский мир, прожив маленькую жизнь там, где еще жива вепская культура.
Цель проекта — создание новых творческих произведений через взаимодействие разных направлений искусства с культурой и искусством древнего вепсского народа на базе арт-резиденции. Важной задачей проекта является вовлечение местных жителей как в операционную деятельность — поддержание порядка, приготовление еды и другую, так и в творческую составляющую проекта — проведение мастер классов, рассказы о традиционных ремеслах.
Произведения в рамках арт-резиденции создаются при столкновении двух взглядов: устремленного в будущее — представленного современными художниками, и укорененного в прошлое, в языческие традиции и предания, в древний язык — представленного вепсской лесной культурой. Часть своих произведений авторы оставят в дар арт-резиденции. В течение апреля каждый желающий сможет посетить «Избу» и познакомиться с работами художников, созданными в соавторстве с вепской землей.
Кроме того, по окончании проекта откроется галерея современного искусства — по по замыслу организаторов проекта, она привлечет внимание к деревне городских жителей и, возможно, запустит более глобальные процессы по развитию края.
Авторы фото: Павел Бурыкин, Марина Бодрина, Андрей Базанов.
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