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Искусство

В глухой деревне Ленобласти открылась арт-резиденция «Изба». В 100-летней вепской избе!

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Проект проходит на исторических землях лесного народа — вепсов, потомков того самого древнего племени «весь» («чудь»), которые, стояли у истоков государства Российского, призвав Рюрика на княжение и которых сейчас осталось менее 6 тысяч человек. Рассказываем (и показываем!), как устроена арт-резиденция.

Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта

Арт-резиденция «Изба», вдохновленная клубом путешествий «Лес и ветер», проходит с 1 по 29 марта в Подпорожском районе Ленинградской области — в глухой вепской деревне Лаврово, где круглый год живет только один человек. В восстановленной столетней избе поселились шесть художников, которые в течение месяца, погрузившись в вепсский мир, прожив маленькую жизнь там, где еще жива вепская культура.

Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта

Цель проекта — создание новых творческих произведений через взаимодействие разных направлений искусства с культурой и искусством древнего вепсского народа на базе арт-резиденции. Важной задачей проекта является вовлечение местных жителей как в операционную деятельность — поддержание порядка, приготовление еды и другую, так и в творческую составляющую проекта — проведение мастер классов, рассказы о традиционных ремеслах.

Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта
Изображение предоставлено организаторами проекта

Произведения в рамках арт-резиденции создаются при столкновении двух взглядов: устремленного в будущее — представленного современными художниками, и укорененного в прошлое, в языческие традиции и предания, в древний язык — представленного вепсской лесной культурой. Часть своих произведений авторы оставят в дар арт-резиденции. В течение апреля каждый желающий сможет посетить «Избу» и познакомиться с работами художников, созданными в соавторстве с вепской землей.

Кроме того, по окончании проекта откроется галерея современного искусства — по по замыслу организаторов проекта, она привлечет внимание к деревне городских жителей и, возможно, запустит более глобальные процессы по развитию края. 

Авторы фото: Павел Бурыкин, Марина Бодрина, Андрей Базанов.

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