Отсылающую к новокрестьянской поэзии «Деревенскую лирику» покажут на выставке в Музее-квартире Блока

Ольге Мизулиной близка эта точка зрения. В своих картинах художник утверждает, что человек должен жить на природе, что без малой родины нет большой, что, по сути, мы все родом из деревни. Большинство представленных на выставке работ написаны на «Академическая дача» блин Вышнего Волочка. Художник часто там бывает в творческих и пленэрных поездках, воспевая своими картинами красоту Тверской земли.

«Для меня так же, как и для многих поэтов, высшим идеалом и вдохновением становится природа. Все мои работы написаны с натуры, в разное время года, в условиях пленэра, в полях и лесах, в деревнях. Картины не дорабатывались в мастерской сознательно, чтобы не потерять «дыхание» и то самое важное ощущение жизни, мимолетности личного переживания момента», — говорит художник.

Выставка «Деревенская лирика» Ольги Мизулиной (Сысоевой) пройдет с 17 марта по 14 апреля 2023 года в Музее-квартире А. А. Блока на улице Декабристов, 57.

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