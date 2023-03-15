Театральный музей открывает выставочный проект «Площадь Островского» к 200-летию драматурга

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства

О выставочном проекте «Площадь Островского»:

Погружая зрителя в мир Островского, кураторы выстраивают систему лейтмотивов, характерную для всего творчества драматурга. Биографические факты связываются с мотивами творчества. Тут и образ Замоскворечья как «страны, никому до сего времени в подробности неизвестной и никем еще из современников неописанной», и драматические женские судьбы, и вечные темы денег, суда, взаимоотношений с чиновниками и цензурой, и Театр, где трагическое и комическое идут рука об руку, как Несчастливцев и Счастливцев. И, конечно, дом, быт, семейный уклад как основа народной жизни. Посетители выставки смогут немного «пожить» в пьесах Островского и прочувствовать атмосферу его театра изнутри: экспозицию дополнит импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора. Уютно расположившись на хозяйском диване, здесь можно будет полистать томик пьес Островского и в подробностях рассмотреть обстановку купеческой гостиной.