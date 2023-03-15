Театральный музей открывает выставочный проект «Площадь Островского» к 200-летию драматурга

Выставка представит основные темы в творчестве основоположника национального театра, события его жизни и театральные постановки разных эпох.
Александра Островского называют создателем русского национального репертуара: по аналогии с Шекспиром в Англии, Мольером во Франции и Лопе де Вега — в Испании. Из-под его пера вышло более 50 пьес, представляющих картину русской жизни и нравов, галерею характеров и человеческих типов, определяющих особенности общественных отношений. «Быт у Островского неотделим от бытия, а на дне его комедий, по словам А. Григорьева, лежит «горькое и трагическое», поднимающее его драматургию до высот настоящей поэзии», — отмечают в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства.
Александр Островский, около 1859 года
Выставочный проект, открываемый Театральным музеем совместно с Санкт-Петербургской театральной библиотекой, представит основные темы в творчестве драматурга, события его жизни, театральные постановки разных эпох. В экспозицию войдут личные вещи Островского, сценические костюмы по эскизам Головина, Коровина и Азизян для ролей в пьесах Островского, эскизы Шишкова, Ламбина, Кустодиева, Рериха, Стеллецкого, Анисфельда, Ларионова, М. Григорьева, Дмитриева, Мосеева, Рыкова, Чехонина, Акимова, Якуниной, Бобышов и Стенберга, а также многочисленные фотографии — в том числе к спектаклям Мейерхольда, Таирова, Товстоногова, Кожича, Акимова и других.
О выставочном проекте «Площадь Островского»:
Погружая зрителя в мир Островского, кураторы выстраивают систему лейтмотивов, характерную для всего творчества драматурга. Биографические факты связываются с мотивами творчества. Тут и образ Замоскворечья как «страны, никому до сего времени в подробности неизвестной и никем еще из современников неописанной», и драматические женские судьбы, и вечные темы денег, суда, взаимоотношений с чиновниками и цензурой, и Театр, где трагическое и комическое идут рука об руку, как Несчастливцев и Счастливцев. И, конечно, дом, быт, семейный уклад как основа народной жизни. Посетители выставки смогут немного «пожить» в пьесах Островского и прочувствовать атмосферу его театра изнутри: экспозицию дополнит импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора. Уютно расположившись на хозяйском диване, здесь можно будет полистать томик пьес Островского и в подробностях рассмотреть обстановку купеческой гостиной.
Выставочный проект «Площадь Островского», приуроченный к 200-летию драматурга, будет открыт для посетителей с 23 марта по 30 июля 2023 года и охватит не только залы Театрального музея, но и пространство Театральной библиотеки на улице Зодчего России, 2А.
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