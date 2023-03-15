В Царское село вернулись акварели Павла Шипова. Они считались утраченными в годы Великой Отечественной войны

То, что до 1941 года акварели Шипова находились в Царском селе, подтверждают инвентарные номера на произведениях (А-2033, А-2035) и номера в инвентарной книге музейных ценностей Пушкинских дворцов-музеев 1940 года. Через посольство России в Германии их передал музею Бьерн Колер-Свендсен. Он получил акварели от родственника — Хорста Колер-Свендсена, который находился в городе Пушкин в годы оккупации и вывез их в Германию.

Оба изображения наклеены на картон и окантованы в рамки, тогда как на оборотной стороне сделаны надписи шариковой ручкой. На акварели «Представление депутации Вологодской губернии Николаю II 29 января 1910 года» изображены три члена депутации, двое из которых держат в руках иконы с рушниками. Перед одной из них, в центре композиции — Николай II. Слева, позади императора — два офицера.