В Царское село вернулись акварели Павла Шипова. Они считались утраченными в годы Великой Отечественной войны

До 1941 года эти произведения находились в Рабочем кабинете императора Николая II в Александровском дворце. Теперь в коллекции Царского села — пять произведений художника.
То, что до 1941 года акварели Шипова находились в Царском селе, подтверждают инвентарные номера на произведениях (А-2033, А-2035) и номера в инвентарной книге музейных ценностей Пушкинских дворцов-музеев 1940 года. Через посольство России в Германии их передал музею Бьерн Колер-Свендсен. Он получил акварели от родственника — Хорста Колер-Свендсена, который находился в городе Пушкин в годы оккупации и вывез их в Германию.
Оба изображения наклеены на картон и окантованы в рамки, тогда как на оборотной стороне сделаны надписи шариковой ручкой. На акварели «Представление депутации Вологодской губернии Николаю II 29 января 1910 года» изображены три члена депутации, двое из которых держат в руках иконы с рушниками. Перед одной из них, в центре композиции — Николай II. Слева, позади императора — два офицера.
«Dieses Bild habe ich aus Puschkin bei Leningrad mitgebracht. Es lag auf dem Fussboden des Alexander Schlosses als das Schloss durch Granateinschlage auseinander barst; ich uberlebte und brachte es mit 1941. Yvar Hjort Kohler Svendsen la... (неразб.) Horst Kohler Svensen» («Эту картину я привез из города Пушкина около Ленинграда. Она лежала на полу Александровского дворца, когда дворец был разрушен взрывами гранат. Я выжил, привез ее с собой в 1941 г. Ивар Хьерт Колер Свендсен. Также известен как Хорст Колер Свендсен»).
На второй акварели изображен рядовой Лейб-гвардии 4-го Стрелкового батальона Императорской фамилии полка. На лицевой стороне в правом нижнем углу подпись: «П. Шиповъ; в левом нижнем углу надпись в две строки: Царское Село / 29 Янв. 1910».
«Legionar / Horst Kohler Svendsen (Yvar Hjort Kohler Svendsen). Dieses Bild flatterte im Winde als das Katharinaschloss Alexanderschloss in Puskin Russland (leningrad) bombardiert und getroffen wurde 1941 im Winter ich hob es auf, uberlebte, und brachte es mit nach Hunxe» («Легионер / Ивар Хьерт Колер Свендсен. Эта картина развевалась на ветру, когда зимой 1941 г. Екатерининский / Александровский дворец в г. Пушкине, Россия (Ленинград) попал под бомбардировку и пострадал. Я поднял ее, выжил и привез с собой в г. Хюнксе»).
Павел Шипов (1860-1919) — генерал-лейтенант, участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1909 года состоял в Свите императора Николая II. Профессиональный художник, образование получил в Императорской Академии художеств. В годы войны зарисовывал солдат и офицеров, наблюдая их в боях и на отдыхе.
«В коллекции нашего музея до недавнего времени хранились три работы художника Павла Шипова, теперь их пять. Возвращение таких произведений крайне важно для возрождения собрания авторской графики Александровского дворца. Кроме того, это ценный вклад в работу по поиску утраченных во время войны культурных ценностей нашей страны, которая продолжается до сих пор», — отметила хранитель фонда живописи ГМЗ «Царское село» Лариса Бардовская.
Обе акварели вернутся на свои исторические места — в Рабочий кабинет Николая II в Александровском дворце.
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