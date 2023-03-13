KGallery открывает камерную выставку иллюстраций Ильи Богдеско к произведениям Гоголя на Новой сцене Александринского театра

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, в творчестве художника-иллюстратора Ильи Богдеско (1923–2010) работа над визуализацией образов оголя занимает особое место. Первым знаменательным моментом творческого пути стала дипломная работа — иллюстрации к «Сорочинской ярмарке», — выпущенная сразу после окончания обучения в 1952 году.

«Гоголь являлся любимым писателем художника, поэтому его портретные образы создавались, видоизменяясь, на протяжении всей творческой жизни Богдеско. То же можно сказать и о воплощении образов гоголевских героев — годы визуализации Чичикова и Плюшкина разделены многими десятилетиями: от студенчества до этапа зрелого мастерства», — отмечают в галерее.

По словам ведущего специалиста по творчеству Богдеско Ольги Кошкиной, художник считал, что, по сравнению с языком изложения писателя, иллюстрации представляют собой новое изобразительное измерение. Как автор он «протестовал буквальному копированию литературного произведения», создавая «зримую атмосферу книги» — с опорой на свои впечатления, с акцентами на наиболее сильный импульс личного восприятия.

В рамках выставки, которая будет работать в пространстве книжного магазина New Stage Bookcafe на Новой сцене Александринского театра с 14 марта по 13 мая, представят работы из собрания коллекционеров В. П. Третьякова и К. В. Авелева. На открытии также представят книгу Ольги Кошкиной «Илья Трофимович Богдеско. Книжная графика». Начало в 19:00.

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