«Исключительную» картину Питера Брейгеля случайно обнаружили за дверью дома во Франции. Она уйдет с молотка

Полотно высотой 112 и шириной 184 сантиметров оценивается в 800 тысяч евро и представляет собой версию картины «Деревенский юрист (Крестьяне у сборщика налогов)» — эту тему Питер Брейгель-младший воспроизводил до 90 раз. Считается, что она была написана между 1615 и 1617 годами.

Картину обнаружил сотрудник аукционного дома Daguerre Val de Loire Мало де Люссак, которого пригласила оценить свое имущество пожелавшая остаться неизвестной семья, проживающая на севере Франции. Эксперт признается, что он с трудом смог поверить в подлинность находки.

«В семье картина была известна как «Брейгель», но они понятия не имели, что он настоящий. Они думали, что это копия — просто небольшое украшение, которое стоило не так уж много. Когда мы отправили картину в Германию на экспертизу, которая подтвердила, что это работа Брейгеля, и они осознали важность своего имения, они попросили нас сфотографировать их перед картиной, с которой они жили все эти годы. Это было одновременно забавно и трогательно», — приводит The Guardian слова де Люссака.

Питер Брейгель-младший был первым ребенком живописца Питера Брейгеля и его жены Майкен Кук. В своих работах художник описывал жизнь деревенских и городских мастеров и природу своей страны. Помимо подписанных и датированных версий его картины «Деревенский юрист», считающейся одной из самых известных в творчестве Брейгеля, существуют десятки подобных полотен, авторство которых не подтверждено. Аутентичная версия картины 1617 года хранится в Лувре.