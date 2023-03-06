Проект стал результатом сотворчества крупнейшего музея Петербурга и cтарейшего театрального вуза страны — Российского государственного института сценических искусств.
Для экспериментов молодых драматургов и режиссеров, студентов и магистрантов РГИСИ Эрмитаж открыл галерею Щукина-Морозовых — здесь, среди полотен Моне и Матисса, Гогена и Сулажа, Малевича и Ван Гога, участники театр-лаборатории представят свои интерпретации сюжетов, изображенных на холстах.
Как рассказали «Собака.ru» в Государственном Эрмитаже, в театр-лабораторию были приглашены молодые режиссеры и драматурги с задачей выбрать любое произведение галереи и создать его собственное прочтение средствами современного театра, музыки и танца. Так родилась серия экспериментальных перфомансов, вдохновленных эрмитажными шедеврами.
Название одной из отобранных для перформансов картин — «Чудесный источник» Поля Гогена — подошло для всего проекта: полотна галереи стали «чудесным источником» для творческих идей молодых режиссеров и драматургов, а весь проект, выражают надежду в музее, станет «источником для размышлений и новых впечатлений зрителей».
Драматург Слава Полушник и режиссер Даниил Сухов покажут перформанс «Деконструкция» о полотнах Ван Гога, Александр Болдырихин и Надежда Новикова — «Музу на краю пропасти» об Амуре и Психее Мориса Дени, Анна Рыбалкина и Арети Сейнтариду представят «Трех женщин» о трех женщинах Пикассо, Екатерина Кулакова и Ксения Шапошникова — «Превращение» о Нимфе и сатире Матисса. Для других перформансов вдохновением послужила «Площадь согласия» Дега, абстрактная композиция Пьера Сулажа, маленькая Италия Фрэнка Герберта Мэсона, триптих «У средиземного моря» Пьера Боннара, пейзажи Моне и «Черный квадрат» Малевича.
В литературной основе перформансов звучат мотивы драматургии ХХ века — Чехова, Беккета, Ионеско, Х. Мюллера, Мак-Донаха, и других. В режиссерских решениях представлены разные модели театрального языка. Наряду с пластическими, музыкальными и цирковыми выразительными средствами, театральной пародией, брехтианским разъединением элементов, здесь используются инструменты так называемого «постдраматического» театра— партисипаторного, иммерсивного, документального, а также аудиального променада. Главная мысль каждого спектакля, представляющего творческое восприятие картины, — это пробуждение фантазии посетителя, опыт собственного творчества под влиянием великого полотна.
«Чудесный источник» пройдет всего 9 раз. Плоды театральной лаборатории можно будет увидеть в Главном штабе на премьере 30 марта и далее каждый вечер четверга в апреле и мае — 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая 2023 года. Проект будет сопровождаться серией дискуссий на различных площадках города. В рамках каждого спектакля внутри Главного штаба будет организована специальная зона для диалога зрителей с авторами и обсуждения увиденного.
Подробности о проекте и билеты можно найти здесь.
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