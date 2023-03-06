Для экспериментов молодых драматургов и режиссеров, студентов и магистрантов РГИСИ Эрмитаж открыл галерею Щукина-Морозовых — здесь, среди полотен Моне и Матисса, Гогена и Сулажа, Малевича и Ван Гога, участники театр-лаборатории представят свои интерпретации сюжетов, изображенных на холстах.

Как рассказали «Собака.ru» в Государственном Эрмитаже, в театр-лабораторию были приглашены молодые режиссеры и драматурги с задачей выбрать любое произведение галереи и создать его собственное прочтение средствами современного театра, музыки и танца. Так родилась серия экспериментальных перфомансов, вдохновленных эрмитажными шедеврами.

Название одной из отобранных для перформансов картин — «Чудесный источник» Поля Гогена — подошло для всего проекта: полотна галереи стали «чудесным источником» для творческих идей молодых режиссеров и драматургов, а весь проект, выражают надежду в музее, станет «источником для размышлений и новых впечатлений зрителей».