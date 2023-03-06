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Искусство

В Русском музее завершается цикл показов «Архива Анны Лепорской» — ученицы Казимира Малевича

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Финальным событием стала выставка, посвященная ближайшим ученикам и сотрудникам Малевича Илье Чашнику и Николаю Суетину.

Государственный Русский музей

Чашник И.Г. Плакат "Советский экран № 4". 1920-е годы

Государственный Русский музей

Чашник И.Г. Эскиз для прикладного искусства. 1920-е годы

Государственный Русский музей

Чашник И.Г. Эскиз росписи чашки. Середина 1920-х годов

Государственный Русский музей

Чашник И.Г. Чашка. 1923 год

Государственный Русский музей

Чашник И.Г. Эскиз для росписи ткани. 1920-е годы

В 2017 году Русский музей получил в дар материалы так называемого «Архива Анны Лепорской» — ученицы и секретаря Казимира Малевича. Архив состоял из большого числа материалов, всего — около 1,5 тысяч: рисунков разных авторов, учебных набросков, схем, выполненных Малевичем и другими ведущими мастерами русского авангарда. В 2018 году музей показал фонд Малевича, в начале 2022-го — фонд самой Лепорской.

Завершает цикл показов выставка, посвященная ближайшим ученикам и сотрудникам Малевича Илье Чашнику (1902-1929) и Николаю Суетину (1897-1954). В экспозицию вошел целый ряд ранее неизвестных рисунков, связанных с исследовательской деятельностью Чашника и Суетина в ГИНХУКе и с их дизайнерскими поисками. Особый раздел выставки составят работы Суетина — главного художника Ленинградского фарфорового завода, представляющие интересную и значительную, но пока мало известную зрителям страницу истории послереволюционного авангарда.

Выставка «Николай Суетин. Илья Чашник» будет открыта до 15 мая включительно в Михайловском замке Русского музея.

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