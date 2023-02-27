Музей Арктики и Антарктики и «Никольские ряды» открывают pop-up выставку Константина Брилевского о русских полярных экспедициях

Константин Брилевский родился в Ленинграде в 1990 году. С 2016 года профессионально занимается иллюстрацией и развивает проект «Свободный от забот», который представляет собой серию карикатур и комиксов с персонажем ленивцем о человеческой лени и том, как она влияет на жизнь. «В этом году я решил попробовать себя в новом жанре, изображать сцены из произведений русской литературы, и писать картины, посвященные русской истории. Выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику» стала для меня важным шагом в этом направлении», — поделился художник.

Каждый экспонат, представленный на выставке, представляет собой авторскую зарисовку Брилевский и рассказывает о том, в каких суровых условиях работали ученые и полярники-первооткрыватели, на какие жертвы и лишения они шли ради научных и географических открытий неизведанной ранее части планеты. В своих работах художник отразил открытие Семеном Дежневым пролива между Азией и Америкой в 1648 году, Великую северную экспедицию XVIII века, в которой принимало участие 5 тысяч человек, плавания российского мореплавателя и офицера русского флота Витуса Беринга, поиск Земли Санникова в ходе русской полярной экспедиции Толля, первую русскую экспедицию к Северному полюсу Георгия Седова, трагедию парохода «Челюскин», первую в мире посадку самолета на Северном полюсе под управлением летчика Михаила Водопьянова и другие события исследовательской, научной и арктической истории.