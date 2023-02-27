Музей Арктики и Антарктики и «Никольские ряды» открывают pop-up выставку Константина Брилевского о русских полярных экспедициях

Экспозиция посвящена истории русского арктического мореплавания с XVII века до настоящего времени, освоению Северного морского пути, а также научным исследованиям и подвигам ученых в Арктике.
Константин Брилевский родился в Ленинграде в 1990 году. С 2016 года профессионально занимается иллюстрацией и развивает проект «Свободный от забот», который представляет собой серию карикатур и комиксов с персонажем ленивцем о человеческой лени и том, как она влияет на жизнь. «В этом году я решил попробовать себя в новом жанре, изображать сцены из произведений русской литературы, и писать картины, посвященные русской истории. Выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику» стала для меня важным шагом в этом направлении», — поделился художник.
Каждый экспонат, представленный на выставке, представляет собой авторскую зарисовку Брилевский и рассказывает о том, в каких суровых условиях работали ученые и полярники-первооткрыватели, на какие жертвы и лишения они шли ради научных и географических открытий неизведанной ранее части планеты. В своих работах художник отразил открытие Семеном Дежневым пролива между Азией и Америкой в 1648 году, Великую северную экспедицию XVIII века, в которой принимало участие 5 тысяч человек, плавания российского мореплавателя и офицера русского флота Витуса Беринга, поиск Земли Санникова в ходе русской полярной экспедиции Толля, первую русскую экспедицию к Северному полюсу Георгия Седова, трагедию парохода «Челюскин», первую в мире посадку самолета на Северном полюсе под управлением летчика Михаила Водопьянова и другие события исследовательской, научной и арктической истории.
О картинах, вошедших в экспозицию выставки «Русские полярные экспедиции в Арктику»:
Сейчас я чувствую, что для людей очень важно знать свою историю и знать своих героев. И для меня, как художника, важно освещать великие события прошлого и посвящать свои работы людям, положившим свою жизнь ради достижений нашей страны. Путешествия русских полярников являются ярким образом таких достижений. Эти люди рисковали своей жизнью, а иногда и погибали, не ради острых ощущений, или чтобы «проверить себя», а ради прокладывания «Северного морского пути» — важного торгового маршрута, открывали залежи руды и угля, демонстрировали достижения нашего научно-технического прогресса, а также соревновались со скандинавскими странами и Америкой за влияние на этих территориях. Живя в России, мы косвенно все пользуемся достижениями и открытиям наших мореплавателей, поэтому считаю, что чтить память о них — это прекрасный повод для выставки.
Выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику» будет работать на площадь перед Музеем Арктики и Антарктики на улице Марата, 24А с 28 февраля по 14 мая 2023 года в формате 24/7.
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