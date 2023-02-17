Картины Серова, Коровина и других мастеров русского импрессионизма покажут в Музее-квартире Куинджи

Термин «импрессионизм» возник в Париже в 1874 году. Новаторство художников-импрессионистов состояло в новом способе видения — они вдохновлялись не отдельными проявлениями реальности, а повседневностью во всей ее полноте. Художники работали на пленэре, где изучали эффекты прямого и отраженного света, взаимоотношения цветов в тенях, нюансы воздушной перспективы. Чтобы воспроизвести все это на картине, они писали раздельными мазками чистых несмешанных красок, которые на расстоянии сливались в единое живописное целое.

Как отмечают в Музее Академии художеств, картины из собрания которого будут представлены на выставке, в России импрессионизм не стал художественной философией, как не появилось и сплоченной группы единомышленников. Несмотря на это, пейзажисты отечественной школы рубежа XIX-XX веков, такие как Константин Коровин, Валентин Серов, Станислав Жуковский, Сергей Виноградов и Александр Савинов, сблизились с «художниками впечатления» во многих отношениях.

«Это и особенная свежесть восприятия натуры, интерес к цвету и свету, «эскизная» манера письма с широким энергичным мазком, а также приподнятое, мажорное настроение работ. В то же время их искусство отличает большая материальность и осязательность предметов, которые не растворяются в световоздушной среде. Пространство в их картинах более упорядочено. Наконец, русские художники редко пишут городскую жизнь, отдавая предпочтение сельской местности», — говорят о работах мастеров русского импрессионизма в музее.

Выставка «Мастера русского импрессионизма» открыта с 17 февраля по 14 мая 2023 года в Музее-квартире Куинджи в Биржевом переулке, 1/10.

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