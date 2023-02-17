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Искусство

В «Росфото» обнаружили редкую золотую фотографию XIX века. Многие годы процесс создания таких снимков держался в секрете!

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Фотографический отпечаток, созданный на лаке на деревянной доске, стал первым в коллекции музея. 

Изображение предоставлено пресс-службой "Росфото"

Как рассказали «Собака.ru» в «Росфото», техника печати на лаке была разработана японским фотографом Ханбэ (или Хамбэ) Мидзуно. На стеклянную пластину наносили липкий слой — так называемый мед, поверх которого распределяли порошок из золота. На эту поверхность с помощью негатива экспонировалось изображение. Полученный отпечаток переносили сначала на гладкую бумагу, а после — на любую другую поверхность, формируя золотой фотографический рисунок. В конце отпечаток покрывали слоем прозрачного лака.

Фотография, которая теперь находится в коллекции «Росфото», была сделана в конце XIX века фотографическим ателье «S. Ogawa photographic Studio» в японском городе Йокогама. Вероятно, автором снимка стал Сашичи Огава, связанный родственными связями с известным японским фотографом Кусакабе Кимбэем.

«Крайне необычным для нас также оказалось то, что на японской фотографии конца XIX века, возможно, изображены российские подданные. В дальнейшем нашим специалистам предстоит определить кем были герои фотографии, чтобы раскрыть всю историю столь редкого снимка», — резюмировали в «Росфото».

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