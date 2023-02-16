Полотна Михаила Врубеля, пачка Галины Улановой и дягилевская антреприза: в «Манеже» открывается выставка «Первая позиция. Русский балет»

Среди почти 1 000 представленных на выставке предметов — не только артефакты из истории русского балета, но и различные художественные образы, эмоционально сближающие зрителя с миром балетного искусства.
Проект «Первая позиция. Русский балет» представляет собой путешествие в историю создания и развития балетного танца в России, рассказ о произведениях, покоривших мир, исторических событиях, сопутствовавших развитию балета в России, и легендах — балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках, чьи имена вошли в историю этого вида искусства, а также о знаменитой системе балетного образования.
Экспозиция поделена на тематические разделы. «Царская ложа» представит балет в виде сменяющих друг друга ярких образов театральных лож, связанных с ключевыми вехами исторических событий дореволюционной России. Раздел «Русский дух» расскажет о балетных постановках Дягилевской антреприз. «Советский балет» посвятят периоду с 1917 по 1991 год — экспозиция этого раздела отразит изменение техники танца, появление новых героев балетной сцены и переосмысление классических балетных сюжетов.
«Костюмерный цех» продемонстрирует трансформацию канона женского балетного костюма, «Анатомия балета» позволит узнать, что происходит с телом исполнителя с позиции общих законов физики и биомеханики, а раздел «Школа» станет визуальным отражением становления и развития балетного образования в России, деятельности выдающихся педагогов и их учеников, преемственности традиций.
В числе экспонатов — полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь» и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши «Русских сезонов», архивные видеозаписи и фотографии. Экспозиция также позволит зрителям познакомиться со сценографией полуторавековой давности, восстановленной командой Манежа по заметкам, дневникам и архивным записям.
«Название проекта “Первая позиция. Русский балет” выбрано неслучайно — этот вид искусства всегда занимал особое место в нашей культуре. Русский балет открыл миру звезд первой величины, оказал существенное влияние на развитие хореографического мастерства, балетной педагогики и музыкального искусства. В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю становления и развития балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах», — отметила директор «Манежа» и автор концепции выставки Анна Ялова.
«Много лет назад мы загадали сделать выставку, посвящённую русскому балету — синтезу изящных искусств и спорта высоких достижений. Необъятность темы позволяет каждому найти свою оптику для рассказа. Так, мы сложили вместе спокойный хронологический рассказ с территорией лабораторной работы. Получилось как в балете, где сочетание сильной традиции и постоянного обновления обеспечивает непрерывное движение, а только находясь в постоянном движении возможно претендовать на первую позицию», — поделилась архитектор проекта, генеральный директор бюро Planet9 Агния Стерлигова.
Выставка «Первая позиция. Русский балет» будет открыта с 22 февраля по 21 мая 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж».
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