Полотна Михаила Врубеля, пачка Галины Улановой и дягилевская антреприза: в «Манеже» открывается выставка «Первая позиция. Русский балет»

«Название проекта “Первая позиция. Русский балет” выбрано неслучайно — этот вид искусства всегда занимал особое место в нашей культуре. Русский балет открыл миру звезд первой величины, оказал существенное влияние на развитие хореографического мастерства, балетной педагогики и музыкального искусства. В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю становления и развития балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах», — отметила директор «Манежа» и автор концепции выставки Анна Ялова.

«Много лет назад мы загадали сделать выставку, посвящённую русскому балету — синтезу изящных искусств и спорта высоких достижений. Необъятность темы позволяет каждому найти свою оптику для рассказа. Так, мы сложили вместе спокойный хронологический рассказ с территорией лабораторной работы. Получилось как в балете, где сочетание сильной традиции и постоянного обновления обеспечивает непрерывное движение, а только находясь в постоянном движении возможно претендовать на первую позицию», — поделилась архитектор проекта, генеральный директор бюро Planet9 Агния Стерлигова.

Выставка «Первая позиция. Русский балет» будет открыта с 22 февраля по 21 мая 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж».

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