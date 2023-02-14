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Искусство

Бэнкси посвятил проблеме домашнего насилия свой новый стрит-арт ко Дню святого Валентина

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Работа под названием «Тушь для ресниц на День святого Валентина» появилась в городе Маргит, графство Кент. 

Соцсети Бэнкси
Соцсети Бэнкси
Соцсети Бэнкси

Новый стрит-арт Бэнкси изображает женщину в клетчатом платье в стиле 50-х годов, дополненном фартуком и желтыми резиновыми перчатками, улыбающуюся и подмигивающую опухшим от синяка глазом. «Раскинув руки, она, похоже, только что избавилась от своего жестокого мужа в большой морозильной камере — видны его ноги, торчащие из кухонного прибора», — описывает стрит-арт The Art Newspaper.

Накануне вечером, 13 февраля, местные жители видели фургон широкополосной связи, отъезжающий от места, где появился стрит-арт. Такую маскировку Бэнкси использует довольно часто — считается, что под видом рабочего он создает свои «подпольные картины».

Жестокое обращение в семье резко возросло во время карантина, объявленного с целью предотвращения распространения коронавируса. В 2021 году Refuge, крупнейшая в Великобритании благотворительная организация по борьбе с домашним насилием, сообщила об увеличении числа обращений в свои центры помощи на 61% в первый год пандемии. По данным благотворительной организации, считается, что каждая четвертая женщина в стране в какой-то момент своей жизни сталкивалась с домашним насилием.

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