«Прогулка» Шагала и «Весна» Петрова-Водкина: Русский музей подготовил подборку картин на тему любви и взаимоотношений

А еще музыкальный плейлист!
М.З. Шагал. «Прогулка». 1917. Холст, масло
З.П. Аршакуни. Невеста. 1981. Холст, масло
Г.М. Коржев. Влюбленные. 1959. Холст, масло
И.И. Репин. Подготовка к экзамену. 1865. Холст, масло
Н.А. Ярошенко. На качелях. 1888. Холст, масло
П.П. Чистяков. Джованнина, сидящая на подоконнике. 1864. Холст, масло
К.С. Петров-Водкин. Весна. 1935. Холст, масло
К.А. Сомов. Арлекин и дама. 1921. Холст, масло
З.Е. Серебрякова. Обед. 1914. Холст, масло
«Любовь — такая разная, счастливая, страстная, нежная, но порой неразделенная и жестокая, вдохновляла художников на создание знаменитых полотен. Литературные сюжеты, исторические события, личные истории мастеров — все это нашло свое отражение на картинах и в музыке в подборке», — отметили в Русском музее.
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