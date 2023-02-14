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«Прогулка» Шагала и «Весна» Петрова-Водкина: Русский музей подготовил подборку картин на тему любви и взаимоотношений

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А еще музыкальный плейлист!

Русский музей

М.З. Шагал. «Прогулка». 1917. Холст, масло

Русский музей

З.П. Аршакуни. Невеста. 1981. Холст, масло

Русский музей

Г.М. Коржев. Влюбленные. 1959. Холст, масло

Русский музей

И.И. Репин. Подготовка к экзамену. 1865. Холст, масло

Русский музей

Н.А. Ярошенко. На качелях. 1888. Холст, масло

Русский музей

П.П. Чистяков. Джованнина, сидящая на подоконнике. 1864. Холст, масло

Русский музей

К.С. Петров-Водкин. Весна. 1935. Холст, масло

Русский музей

К.А. Сомов. Арлекин и дама. 1921. Холст, масло

Русский музей

З.Е. Серебрякова. Обед. 1914. Холст, масло

«Любовь — такая разная, счастливая, страстная, нежная, но порой неразделенная и жестокая, вдохновляла художников на создание знаменитых полотен. Литературные сюжеты, исторические события, личные истории мастеров — все это нашло свое отражение на картинах и в музыке в подборке», — отметили в Русском музее.

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