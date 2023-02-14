«Прогулка» Шагала и «Весна» Петрова-Водкина: Русский музей подготовил подборку картин на тему любви и взаимоотношений

«Любовь — такая разная, счастливая, страстная, нежная, но порой неразделенная и жестокая, вдохновляла художников на создание знаменитых полотен. Литературные сюжеты, исторические события, личные истории мастеров — все это нашло свое отражение на картинах и в музыке в подборке», — отметили в Русском музее.