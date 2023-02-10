18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Hermеs выиграл суд против художника, создавшего MetaBirkins — NFT-версии одних из самых дорогих сумок в мире

Поделиться:

Суд присяжных признал Мейсона Ротшильда виновным в нарушении прав на товарный знак, размывании бренда и киберсквоттинге. Прения длились год и показали следующее: созданные на блокчейне цифровые активы не могут считаться самостоятельными произведениями искусства, если нарушают авторские права.

Соцсети

Манхэттенское жюри присяжных из девяти человек признало Ротшильда виновным в нарушении прав на товарный знак, размывании бренда и киберсквоттинге — регистрации доменных имен, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Присяжные также пришли к выводу, что Первая поправка не защищает NFT-работы художника. Решением суда Hermеs получит 110 тысяч долларов за нарушение прав на товарный знак и размывание бренда, а также 23 тысячи долларов в качестве компенсации за киберсквоттинг.

«Hermеs — это дом творчества, мастерства и подлинности, который с момента своего основания поддерживает художников и свободу самовыражения. В этом споре Дом был вынужден действовать, чтобы защитить потребителей и целостность своего бренда», — заявил представитель бренда.

Как пишет «Русский маркетинг», изначально Ротшильд создал 100 сумок MetaBirkins, которые продал по 322 доллара за токен. На конец 2022 года художник получал около 90 тысяч долларов с перепродажи токенов, тогда как общий оборот коллекции к тому времени превысил 1,2 миллиона.

«Мы будем подавать апелляцию. Мы будем использовать все имеющиеся у нас юридические возможности. Это великий день для больших, роскошных брендов и ужасный день для художников и Первой поправки», — отреагировал на решение суда присяжных адвокат художника Ретт Миддсапс. Сам Ротшильд заявил: «Возьмите девять человек с улицы и попросите их рассказать вам, что такое искусство. Самое интересное, что все, что они скажут, станет неоспоримой истиной. Именно это и произошло сегодня».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: