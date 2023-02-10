Манхэттенское жюри присяжных из девяти человек признало Ротшильда виновным в нарушении прав на товарный знак, размывании бренда и киберсквоттинге — регистрации доменных имен, содержащих торговую марку, принадлежащую другому лицу, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Присяжные также пришли к выводу, что Первая поправка не защищает NFT-работы художника. Решением суда Hermеs получит 110 тысяч долларов за нарушение прав на товарный знак и размывание бренда, а также 23 тысячи долларов в качестве компенсации за киберсквоттинг.

«Hermеs — это дом творчества, мастерства и подлинности, который с момента своего основания поддерживает художников и свободу самовыражения. В этом споре Дом был вынужден действовать, чтобы защитить потребителей и целостность своего бренда», — заявил представитель бренда.

Как пишет «Русский маркетинг», изначально Ротшильд создал 100 сумок MetaBirkins, которые продал по 322 доллара за токен. На конец 2022 года художник получал около 90 тысяч долларов с перепродажи токенов, тогда как общий оборот коллекции к тому времени превысил 1,2 миллиона.

«Мы будем подавать апелляцию. Мы будем использовать все имеющиеся у нас юридические возможности. Это великий день для больших, роскошных брендов и ужасный день для художников и Первой поправки», — отреагировал на решение суда присяжных адвокат художника Ретт Миддсапс. Сам Ротшильд заявил: «Возьмите девять человек с улицы и попросите их рассказать вам, что такое искусство. Самое интересное, что все, что они скажут, станет неоспоримой истиной. Именно это и произошло сегодня».