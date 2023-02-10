Выставка аутсайдер-арта особенных художников открылась в «АртМузе»

Юрий Виноградов

Из манифеста «Будущее будет аутсайдерским»:

Аутсайдер — это часть общественного передового отряда, авангарда, он живет и трудится так, как должен трудиться человек в соответствии со своей свободной природой. В фигуре аутсайдера, таким образом, реализуется сама человечность — труд ради труда, радость ради радости, а не ради выживания или необходимости, выраженной в виде общественных подачек. Если будущее способно принести нам что-то светлое, если в нем должны исполниться наши надежды, то лучшая и самая замечательная из этих надежд — отсутствие необходимости для человека быть несвободным в своем труде. Человек — создание трудолюбивое, деятельное, ему интересно создавать, преобразовывать; в отличии от человека профессионального, человека-функции, аутсайдер творит как живет — т.е. без внешней цели, ради самого процесса, ради любви.

Аустайдерское искусство — искусство вне координат, вне принуждений, возможно, сейчас - благодаря тем возможностям самообразования и солидарности, которые предоставляет людям Всемирная сеть. Теперь нам не нужно вписывать себя в формат образования и индустрии, чтобы заниматься творческим трудом, не нужно подгонять себя под других профессионалов — мы способны выразить себя сами, опираясь на себя, способны изучать то, что нам ближе.

Сама жизнь лишена цели, ведь любая цель — это что-то частное, обособленное, конкретное, а жизнь всеобъемлюща, не имеет границ и очертаний, она вездесуща и необъятна. Любая цель может быть лишь частью жизни, а не чем-то внешним по отношению к ней. Искусство, в этом плане, ближе всего к жизни, так как искусство — это деятельность ради деятельности, ради Красоты, а Красота сама по себе внутреннее свойство вещи, а не некоторая её рыночная ценность. Аутсайдерское искусство, таким образом, ближе всего стоит к воплощению сути искусства и вообще всякого человеческого труда как свободной деятельности ради неё самой; аутсайдер не разделяет личное и профессиональное, не отчуждает от себя произведение искусства как товар. И поэтому художник, музыкант, поэт-аутсайдер, не вписанный в институты образования, галерей и конкурсов, это фигура будущего — всё искусство и весь человеческий труд должны стать аутсайдерскими, непрофессиональными, если мы надеемся на то, что счастье вообще в той или иной степени достижимо.

Аутсайдер — это фигура будущего, всё искусство и вся человеческая деятельность стремятся к тому, чтобы стать свободными от оков профессиональных условностей, финансового давления и так далее. В этой фигуре проявляет себя будущее, проявляют себя возможности, которые предоставлены нам прогрессом науки и техники; мы уже часть будущего и наша задача упражняться в своем труде, чтобы радостное будущее свободного труда, где всякий труд был бы искусством, наступило для большего числа людей.