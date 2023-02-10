Выставка аутсайдер-арта особенных художников открылась в «АртМузе»

В экспозицию войдут живопись и графика более 50 резидентов «Аутсайдервиля» — петербургской некоммерческой организации, которая поддерживает людей с ментальными особенностями по всей России.
Выставка российского аутсайдер-арта с международным участием получила название «Будущее будет аутсайдерским» — в честь одноименного манифеста куратора «Аутсайдервиля», композитора-самоучки Юрия Виноградова. В экспозиции предоставлены работы как уже признанных художников-аутсайдеров, так и «известных авторов самого обширного и представительного собрания аутсайдерского искусства в России» — коллекции «ИНЫЕ». Также в рамках выставки покажут работы ряда представителей аутсайдер-арта из Франции, США, Ирана и стран Скандинавии.
«Художники-аутсайдеры, как правило, не имеют академического образования, творят без оглядки на публику. Они создают самобытные произведения, свободные от эстетических, этических и общественно политических стереотипов. И все же, сами по себе резиденты «Аутсайдервиля» — красивые люди с удивительным видением реальности. Их творческий труд и мировосприятие — огромный ресурс для общества в культурном и даже экономическом плане. Те, кто поймут и оценят это первыми, откроют для себя неисчерпаемый источник вдохновения и возможностей!» — говорят в галерее «АртМуза».
Из манифеста «Будущее будет аутсайдерским»:
Аутсайдер — это часть общественного передового отряда, авангарда, он живет и трудится так, как должен трудиться человек в соответствии со своей свободной природой. В фигуре аутсайдера, таким образом, реализуется сама человечность — труд ради труда, радость ради радости, а не ради выживания или необходимости, выраженной в виде общественных подачек. Если будущее способно принести нам что-то светлое, если в нем должны исполниться наши надежды, то лучшая и самая замечательная из этих надежд — отсутствие необходимости для человека быть несвободным в своем труде. Человек — создание трудолюбивое, деятельное, ему интересно создавать, преобразовывать; в отличии от человека профессионального, человека-функции, аутсайдер творит как живет — т.е. без внешней цели, ради самого процесса, ради любви.
Аустайдерское искусство — искусство вне координат, вне принуждений, возможно, сейчас - благодаря тем возможностям самообразования и солидарности, которые предоставляет людям Всемирная сеть. Теперь нам не нужно вписывать себя в формат образования и индустрии, чтобы заниматься творческим трудом, не нужно подгонять себя под других профессионалов — мы способны выразить себя сами, опираясь на себя, способны изучать то, что нам ближе.
Сама жизнь лишена цели, ведь любая цель — это что-то частное, обособленное, конкретное, а жизнь всеобъемлюща, не имеет границ и очертаний, она вездесуща и необъятна. Любая цель может быть лишь частью жизни, а не чем-то внешним по отношению к ней. Искусство, в этом плане, ближе всего к жизни, так как искусство — это деятельность ради деятельности, ради Красоты, а Красота сама по себе внутреннее свойство вещи, а не некоторая её рыночная ценность. Аутсайдерское искусство, таким образом, ближе всего стоит к воплощению сути искусства и вообще всякого человеческого труда как свободной деятельности ради неё самой; аутсайдер не разделяет личное и профессиональное, не отчуждает от себя произведение искусства как товар. И поэтому художник, музыкант, поэт-аутсайдер, не вписанный в институты образования, галерей и конкурсов, это фигура будущего — всё искусство и весь человеческий труд должны стать аутсайдерскими, непрофессиональными, если мы надеемся на то, что счастье вообще в той или иной степени достижимо.
Аутсайдер — это фигура будущего, всё искусство и вся человеческая деятельность стремятся к тому, чтобы стать свободными от оков профессиональных условностей, финансового давления и так далее. В этой фигуре проявляет себя будущее, проявляют себя возможности, которые предоставлены нам прогрессом науки и техники; мы уже часть будущего и наша задача упражняться в своем труде, чтобы радостное будущее свободного труда, где всякий труд был бы искусством, наступило для большего числа людей.
Выставка «Будущее будет аутсайдерским» открыта до 10 апреля 2023 года в галерее «АртМуза» на 13-й линии Васильевского острова, 68 (4 этаж, галереи «Ул. Большая Ремесленая» и «Золотая лестница»). Вход свободный.
0+
Комментарии (0)