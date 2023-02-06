Не только мумии: Почему нужно увидеть выставку «Египтомания» в Эрмитаже?

Под термином «египтомания» кураторы выставки в Эрмитаже подразумевают феномен проникновения египетских элементов в западную культуру, и в частности в прикладное искусство, живопись, архитектуру, театр и литературу, и так как страсть к Египту никуда не делась до сих пор, то и в массовую культуру, кино, телевидение, дизайн и моду.

Россия увлекалась Египтом наравне со всеми другими европейскими странами, и в Петербурге этому есть множество доказательств, самое известное из которых — сфинксы перед зданием Академии художеств на Университетской набережной, установленные в апреле 1834 года. Есть версия, что Огюст Монферран предлагал поставить на этой набережной статую бога Озириса — как покровителя наук и искусств, которую собирался изваять лично. Однако проект не был одобрен, и таким образом город не получил столь интересный образец «египтоманского» искусства. Но на выставке в Эрмитаже можно увидеть, как интерпретировали европейские, в частности итальянские, скульпторы эту тему: две гранитные статуи Антиноя, изображенного как раз в виде Озириса, созданные в Риме в 1790-е годы, поражают эталонной мужской красотой — точеными профилями и идеально проработанной мускулатурой.

Толчок к увлечению Египтом в Европе дали наполеоновские походы, кампания закончилась военным поражением Бонапарта, но зато способствовала развитию науки — вместе с военными в Египет отправились ученые; материалы, собранные ими, легли в основу собрания Института исследования Египта в Каире (Institut d’Égypte). В Эрмитаже представлены несколько альбомов «Описания Египта» (Description de l’Égypte) — энциклопедии, издававшейся этой институцией несколько десятилетий, хранившиеся в императорской библиотеке. Великолепные, подробнейшим образом прорисованные гравюры из этих изданий буквально завораживают и будят воображение, так что совсем не удивительно, что просвещенная публика так увлеклась египетской цивилизацией. Победители Наполеона — англичане — привезли из египетского похода великое множество артефактов и среди них тот самый Розеттский камень, который помог найти ключ к разгадке иероглифов, хотя важными в этом процессе стали и рисунки архитектора Гюйо, тщательно скопировавшего иероглифы храма в Абу-Симбеле и передавшего свои работы Жану-Франсуа Шампольону.