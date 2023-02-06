Не только мумии: Почему нужно увидеть выставку «Египтомания» в Эрмитаже?

Египтомания накрыла не только Оливье Рустена из Balmain и Дэниела Роузберри из Schiaparelli! В Эрмитаже отмечают юбилей: 200 лет с тех пор, как Жан-Франсуа Шампольон дешифровал первые эмодзи в мире — египетские иероглифы — и показывают эпичную выставку «Египтомания». Скарабеи, масоны, Бакст, Пиранези, севрский фарфор от Наполеона и, конечно, Гермес Трисмегист: более 700 экспонатов рассказывают о страсти к стране пирамид, которая охватила людей еще во времена расцвета древнегреческой цивилизации и продолжается до сих пор.
Статуя Клеопатры VII. Древний Египет. 51–30 годы до н. э. Базальт. Государственный Эрмитаж
Под термином «египтомания» кураторы выставки в Эрмитаже подразумевают феномен проникновения египетских элементов в западную культуру, и в частности в прикладное искусство, живопись, архитектуру, театр и литературу, и так как страсть к Египту никуда не делась до сих пор, то и в массовую культуру, кино, телевидение, дизайн и моду.
Россия увлекалась Египтом наравне со всеми другими европейскими странами, и в Петербурге этому есть множество доказательств, самое известное из которых — сфинксы перед зданием Академии художеств на Университетской набережной, установленные в апреле 1834 года. Есть версия, что Огюст Монферран предлагал поставить на этой набережной статую бога Озириса — как покровителя наук и искусств, которую собирался изваять лично. Однако проект не был одобрен, и таким образом город не получил столь интересный образец «египтоманского» искусства. Но на выставке в Эрмитаже можно увидеть, как интерпретировали европейские, в частности итальянские, скульпторы эту тему: две гранитные статуи Антиноя, изображенного как раз в виде Озириса, созданные в Риме в 1790-е годы, поражают эталонной мужской красотой — точеными профилями и идеально проработанной мускулатурой.
Толчок к увлечению Египтом в Европе дали наполеоновские походы, кампания закончилась военным поражением Бонапарта, но зато способствовала развитию науки — вместе с военными в Египет отправились ученые; материалы, собранные ими, легли в основу собрания Института исследования Египта в Каире (Institut d’Égypte). В Эрмитаже представлены несколько альбомов «Описания Египта» (Description de l’Égypte) — энциклопедии, издававшейся этой институцией несколько десятилетий, хранившиеся в императорской библиотеке. Великолепные, подробнейшим образом прорисованные гравюры из этих изданий буквально завораживают и будят воображение, так что совсем не удивительно, что просвещенная публика так увлеклась египетской цивилизацией. Победители Наполеона — англичане — привезли из египетского похода великое множество артефактов и среди них тот самый Розеттский камень, который помог найти ключ к разгадке иероглифов, хотя важными в этом процессе стали и рисунки архитектора Гюйо, тщательно скопировавшего иероглифы храма в Абу-Симбеле и передавшего свои работы Жану-Франсуа Шампольону.
Мумия навсегда
Пока ученые бились над разгадкой тайны иероглифов, светское общество увлекалось египетскими тайнами, например, в Лондоне популярны были вечера с разворачиванием мумий, такие устраивал хирург и естествоиспытатель Томас Петтигрю, получивший прозвище Мумия. Сразу же появились разговоры, что мумия может не простить такого обращения, и незамедлительно возник литературный жанр, который позднее назовут египетской готикой, его пионером стала дама — последовательница Мэри Шелли Джейн Уэбб-Лаудон, написавшая хоррор, конечно же, под названием «Мумия». Все многочисленные современные фильмы о злодействах мумий ведут свою родословную от творения Уэбб-Лаудон.
Романтики особенно страстно увлекались Египтом: Шелли, Джон Китс и Ли Хант, соревнуясь, писали стихотворения «К Нилу», а Шелли к тому же стал автором знакового сонета «Озимандия», посвященного обломкам статуи фараона Рамзеса II. Этот сонет, если уж говорить о том, что египтомании нет конца и края, дал название четырнадцатому эпизоду четвертого сезона «Во все тяжкие», признанному лучшим во всем сериале.
В это же время в России египетской темой и конкретно историей царицы Клеопатры увлекся Александр Сергеевич Пушкин, и это не отпускало его много лет, в частности в неоконченной повести «Египетские ночи» (1835) импровизатор сочиняет поэму на тему «Клеопатра и ее любовники», что действительно было очень популярно в России того времени на светских вечерах с поэтами-импровизаторами.
От ампира до модерна
Но наибольшее влияние в начале XIX столетия Египет все‑таки оказал на декоративно-прикладное искусство, в частности Императорский фарфоровый завод выпускал множество предметов в этом стиле — вазы и чаши. На выставке есть интересный артефакт: фарфоровое блюдо конца XVIII века, расписанное цветами в стиле Мейсена, установленное на черные с позолотой фигуры в египетском стиле, изготовленные в уже в 1810‑х, по всей видимости, в угоду моде.
Ну а главный артефакт на выставке — это признанный крупнейшим в мире комплексом декоративно-прикладного искусства в египетском стиле «Египетский сервиз». Сервиз, изготовленный на Севрской фарфоровой мануфактуре с декором по гравюрам барона Доминика Виван-Денона, был подарен российскому императору Александру I Наполеоном. Анонсирован был подарок во время их встречи в Тильзите в 1807 году, когда отношения Александра и Наполеона были хорошими, но на изготовление ушел год, и вручили дар только на конгрессе в Эрфурте в 1808 году, когда отношения испортились, ну а потом случился 1812 год. Так что Александр сервиз не любил и не использовал. Стоит обратить внимание на такие детали, как необычной формы сахарница, предназначенная для сахарной головы, и, конечно же, на украшения стола, так называемые сюрту-де-табль, в виде храмов в Филе, Дендере, Эдфу, Карнаке и Луксоре. Иероглифы орнамента на посуде являются декоративными и смысла не имеют, до дешифровки на момент изготовления сервиза оставалось 14 лет.
Египетскую тему русские художники разрабатывали и в начале ХХ столетия: невозможно пройти мимо майоликовой вазы«Египтянин» по эскизу Врубеля — это уже не изящная импровизация на тему египетской стилистики, а самобытная интерпретация, сделанная художником, который прочувствовал мощь древней цивилизации, породившей этот образ.
Конечно, театр тоже не обошел своим вниманием тему Египта: опера Джузеппе Верди «Аида», заказанная правителем Египта Исмаилом-Пашой для Каирского оперного театра в честь открытия Суэцкого канала, была впервые представлена в 1871 году и уже в 1877 году исполнена в России на русском языке. Появился Египет на русской сцене еще в 1834 году, а самой популярной героиней постановок была Клеопатра. Материалы и артефакты, предоставленные Театральным музеем, среди которых выделяется костюм Михаила Фокина для балета «Египетские ночи» на сюжет новеллы Теофиля Готье «Ночь Клеопатры», и, конечно же, легендарные эскизы костюмов Клеопатры, сделанные Бакстом для Иды Рубинштейн, дают представление о том, сколько фантазии вкладывали художники и режиссеры в египетские сюжеты.
И раз уже речь пошла о египетских красавицах, нельзя не упомянуть одну из главных — царицу Нефертити: 6 декабря 2022 года исполнилось 110 лет с тех пор, как ее бюст на раскопках древнеегипетского города Ахетатон нашли члены археологической экспедиции под руководством Людвига Борхардта. Правда, публике впервые Нефертити предъявили лишь в 1924 году, и именно тогда она задала современный канон женской красоты, — кстати, имя Нефертити переводится как «прекрасная пришла». Нефертити не имеет отношения к Эрмитажу и выставке, но она, несомненно, один из главных и ярких символов египтомании, которая, наверное, никогда не закончится хотя бы потому, что споры о принадлежности египетских артефактов только разгораются ярче, а количество тайн не уменьшается.
«Египтомания», Государственный Эрмитаж, Зимний дворец, до 9 апреля
Текст: Наталья Сиверина
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