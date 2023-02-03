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Искусство

В Русском музее открывается первая монографическая выставка Константина Богаевского

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В экспозицию, приуроченную к 150-летию мастера отечественного неоклассицизма, вошли около 40 картин, акварелей и литографий из собраний Русского музея и КGallery, большинство из которых будут представлены зрителям впервые.

Изображение предоставлено Русским музеем

К. Богаевский, "Киммерийские сумерки". 1911 год. Эскиз одноименной картины (1911, местонахождение неизвестно)

Изображение предоставлено Русским музеем

К. Богаевский, "Нефтепромыслы". 1931 год 

Изображение предоставлено Русским музеем

К. Богаевский, "Древняя земля". 1922 год. Из альбома Автолитографии. М., 1923

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, экспозиция в Строгановском дворце станет первой монографической выставкой Константина Богаевского в стенах Русского музея. Ученик Айвазовского, Шишкина и Куинджи, Богаевский окончил Академию художеств в 1897 году, ему были близки идеи символизма, о чем свидетельствуют ранние полотна художника «Старый Крым» (1902), «Пустыня. Сказка» (1903), «После дождя. Берег моря» (1903). В 1903 году Богаевский принял деятельное участие в создании Нового общества художников в Петербурге.

«В среде этого объединения, в которое входили также скульпторы и архитекторы, формировались принципы неоклассицизма, ориентированного на традиции искусства античности, Раннего и Высокого Возрождения и классицизма Нового времени, и близкого мировосприятию Богаевского, развивавшего историческое направление в жанре пейзажа», — говорят в Русском музее.

Изображение предоставлено Русским музеем

К. Богаевский. "Классический пейзаж (Сумерки в долине)", 1910 год

В неоклассической стилистике художник создал свои лучшие работы, ставшие значительным явлением в русской живописи начала двадцатого века: «Утро. Розовый гобелен», «Классический пейзаж», «Воспоминание о Мантенье», «Корабли. Вечернее солнце». Главным мотивом Богаевского в течение многих лет был Крым: ландшафту Тавриды посвящены многие его живописные и графические работы 1900–1920-х годов, включенные в состав выставки. Многие из этих работ связаны с обращением к творчеству Андреа Мантеньи — любимого художника Богаевского.

«Богаевский сказал свое неповторимое слово в отечественной пейзажной живописи. Его искусство посвящено родному Крыму. Созданные более века назад работы Богаевского и сейчас способны изумлять неожиданностью своих мотивов и их интерпретацией. Его видения становления нашей планеты, взаимодействия Космоса и земной жизни не устарели. Многие произведения Богаевского погибли в ходе революций и войн или оказались за рубежом, тем значимее нынешняя выставка его работ, охватывающая все периоды творчества мастера», — говорят о художнике в музее.

Выставка «Константин Федорович Богаевский» пройдет с 10 февраля по 22 мая 2023 года в Строгановском дворце.

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