В Русском музее открывается первая монографическая выставка Константина Богаевского

В экспозицию, приуроченную к 150-летию мастера отечественного неоклассицизма, вошли около 40 картин, акварелей и литографий из собраний Русского музея и КGallery, большинство из которых будут представлены зрителям впервые.
Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, экспозиция в Строгановском дворце станет первой монографической выставкой Константина Богаевского в стенах Русского музея. Ученик Айвазовского, Шишкина и Куинджи, Богаевский окончил Академию художеств в 1897 году, ему были близки идеи символизма, о чем свидетельствуют ранние полотна художника «Старый Крым» (1902), «Пустыня. Сказка» (1903), «После дождя. Берег моря» (1903). В 1903 году Богаевский принял деятельное участие в создании Нового общества художников в Петербурге.
«В среде этого объединения, в которое входили также скульпторы и архитекторы, формировались принципы неоклассицизма, ориентированного на традиции искусства античности, Раннего и Высокого Возрождения и классицизма Нового времени, и близкого мировосприятию Богаевского, развивавшего историческое направление в жанре пейзажа», — говорят в Русском музее.
К. Богаевский. "Классический пейзаж (Сумерки в долине)", 1910 год
В неоклассической стилистике художник создал свои лучшие работы, ставшие значительным явлением в русской живописи начала двадцатого века: «Утро. Розовый гобелен», «Классический пейзаж», «Воспоминание о Мантенье», «Корабли. Вечернее солнце». Главным мотивом Богаевского в течение многих лет был Крым: ландшафту Тавриды посвящены многие его живописные и графические работы 1900–1920-х годов, включенные в состав выставки. Многие из этих работ связаны с обращением к творчеству Андреа Мантеньи — любимого художника Богаевского.
«Богаевский сказал свое неповторимое слово в отечественной пейзажной живописи. Его искусство посвящено родному Крыму. Созданные более века назад работы Богаевского и сейчас способны изумлять неожиданностью своих мотивов и их интерпретацией. Его видения становления нашей планеты, взаимодействия Космоса и земной жизни не устарели. Многие произведения Богаевского погибли в ходе революций и войн или оказались за рубежом, тем значимее нынешняя выставка его работ, охватывающая все периоды творчества мастера», — говорят о художнике в музее.
Выставка «Константин Федорович Богаевский» пройдет с 10 февраля по 22 мая 2023 года в Строгановском дворце.
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