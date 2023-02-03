В Русском музее открывается первая монографическая выставка Константина Богаевского

В неоклассической стилистике художник создал свои лучшие работы, ставшие значительным явлением в русской живописи начала двадцатого века: «Утро. Розовый гобелен», «Классический пейзаж», «Воспоминание о Мантенье», «Корабли. Вечернее солнце». Главным мотивом Богаевского в течение многих лет был Крым: ландшафту Тавриды посвящены многие его живописные и графические работы 1900–1920-х годов, включенные в состав выставки. Многие из этих работ связаны с обращением к творчеству Андреа Мантеньи — любимого художника Богаевского.

«Богаевский сказал свое неповторимое слово в отечественной пейзажной живописи. Его искусство посвящено родному Крыму. Созданные более века назад работы Богаевского и сейчас способны изумлять неожиданностью своих мотивов и их интерпретацией. Его видения становления нашей планеты, взаимодействия Космоса и земной жизни не устарели. Многие произведения Богаевского погибли в ходе революций и войн или оказались за рубежом, тем значимее нынешняя выставка его работ, охватывающая все периоды творчества мастера», — говорят о художнике в музее.

Выставка «Константин Федорович Богаевский» пройдет с 10 февраля по 22 мая 2023 года в Строгановском дворце.

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