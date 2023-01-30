В Русском музее покажут натюрморты юных художников 1960-2000-х годов

Помимо самой экспозиции, в рамках выставки будет работать творческая игровая зона. Здесь можно будет познакомиться с тематическим разнообразием натюрморта на примере репродукций произведений из коллекции Русского музея, выполнить творческие задания, составить свои натюрморты и поучаствовать в фотоконкурсе.

Выставка «Предметный разговор (Натюрморт)» будет открыта с 4 по 26 февраля 2023 года в Восточном павильоне Михайловского замка. Посетить экспозицию можно по сеансам.

6+