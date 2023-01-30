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Искусство

В Русском музее покажут натюрморты юных художников 1960-2000-х годов

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Тема натюрморта раскрывается как беседа между предметами, художником и зрителем, как источник историй о вещах, людях и эпохах.

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Михайлова Татьяна, 17 лет. "Морковь". 1962 год, Ленинград

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Загидуллин Тагир, 14 лет. "Весна пришла". 1967 год, Ленинград

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, на выставке будут экспонироваться произведения из Фонда детского творчества — всего около 40 работ детей от 5 до 17 лет из разных стран мира, созданных в 1960-2000-е годы и выполненных в разных техниках и материалах. Среди экспонатов будет представлен как «чистый» натюрморт: цветочный, рыбный, «фрукты-овощи», натюрморт из музыкальных инструментов, предметов разных профессий, так и натюрморт, включенный в жанровую композицию или портретное изображение.

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Горбачев Федор, 8 лет. "Музыкальный натюрморт". 2008 год, Петербург

Изображение предоставлено пресс-службой Русского музея

Мочалова Ася, 15 лет. "Комната". 1968 год, Ленинград

Помимо самой экспозиции, в рамках выставки будет работать творческая игровая зона. Здесь можно будет познакомиться с тематическим разнообразием натюрморта на примере репродукций произведений из коллекции Русского музея, выполнить творческие задания, составить свои натюрморты и поучаствовать в фотоконкурсе.

Выставка «Предметный разговор (Натюрморт)» будет открыта с 4 по 26 февраля 2023 года в Восточном павильоне Михайловского замка. Посетить экспозицию можно по сеансам.

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