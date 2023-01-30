Найденная в сарае картина Ван Дейка ушла с молотка за 3,1 миллиона долларов

В 2002 году, когда этюд для «Святого Иеронима» обнаружили на ферме под Нью-Йорком, полотно было выкуплено коллекционером всего за 600 долларов.
Как сообщает CNN, ушедшая с молотка картина фламандского живописца Антониса ван Дейка представляет собой этюд к более поздней работе «Святой Иероним», которая в настоящее время хранится в музее Бойманса ван Бенингена в Роттердаме. По данным Sotheby's, предположительно, картина была написана между 1615 и 1618 годами, в то время как Ван Дейк был молодым художником, работавшим вместе с Питером Паулем Рубенсом в Антверпене.
Долгое время этюд считался утраченным, пока в 2002 году его не обнаружили на ферме в штате Нью-Йорк — в сарае под слоем птичьего помета. Позднее картину за 600 долларов приобрел Альберт Робертс — «страстный коллекционер "потерянных" экспонатов», который описывает свою коллекцию как «приют для потерянных произведений искусства, которые пострадали от пренебрежения».
Вскоре после покупки этюда искусствовед Сьюзан Дж. Барнс опубликовала статью, в которой признала его «удивительно хорошо сохранившимся» произведением Ван Дейка.
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