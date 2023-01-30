Найденная в сарае картина Ван Дейка ушла с молотка за 3,1 миллиона долларов

Долгое время этюд считался утраченным, пока в 2002 году его не обнаружили на ферме в штате Нью-Йорк — в сарае под слоем птичьего помета. Позднее картину за 600 долларов приобрел Альберт Робертс — «страстный коллекционер "потерянных" экспонатов», который описывает свою коллекцию как «приют для потерянных произведений искусства, которые пострадали от пренебрежения».

Вскоре после покупки этюда искусствовед Сьюзан Дж. Барнс опубликовала статью, в которой признала его «удивительно хорошо сохранившимся» произведением Ван Дейка.