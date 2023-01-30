Посмотрите на отреставрированный акварельный план резиденции миланского герцога Фердинанда в Монце. Ему более 240 лет

Документ можно назвать сувениром, который в память о поездке получили князь Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна.
Дворец в Монце был построен в 1777-1780-х годах по проекту итальянского архитектора Джузеппе Пьермарини — автора оперного театра La Scala в Милане. Восстановлением отрисованного от руки акварельного плана дворца занимались специалисты музее-заповедника «Павловск». Акварель относится ко времени формирования Павловского дворцово-паркового ансамбля и его коллекций, основу которых князь Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна заложили во время своего Гран Тура по Европе 1781-1782 годов.
«Во время путешествия в 1782 году они побывали в Милане и, по всей видимости, посетили Монцу. План резиденции герцога — напоминание об этом визите», — рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике.
Документу, который входит в собрание Библиотеки Росси Павловского дворца, более 240 лет. До реставрации работа, выполненная от руки в технике акварели с присутствием графитного карандаша и чернильных надписей, была сильно повреждена — у нее отсутствовал угол, что было зафиксировано в описи 1938 года.
Программа восстановления документа была призвана только деликатно ослабить общее пожелтение бумаги и имеющиеся пятна. В ходе работ специалисты выполнили тщательное обеспыливание, удалили поверхностные загрязнения, стабилизировали и укрепили бумагу, а также восполнили утраты. При этом изображение реконструировано не было — так как план выполнен от руки и не имеет точного аналога.
Комментарии (0)