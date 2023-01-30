Посмотрите на отреставрированный акварельный план резиденции миланского герцога Фердинанда в Монце. Ему более 240 лет

Дворец в Монце был построен в 1777-1780-х годах по проекту итальянского архитектора Джузеппе Пьермарини — автора оперного театра La Scala в Милане. Восстановлением отрисованного от руки акварельного плана дворца занимались специалисты музее-заповедника «Павловск». Акварель относится ко времени формирования Павловского дворцово-паркового ансамбля и его коллекций, основу которых князь Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна заложили во время своего Гран Тура по Европе 1781-1782 годов.

«Во время путешествия в 1782 году они побывали в Милане и, по всей видимости, посетили Монцу. План резиденции герцога — напоминание об этом визите», — рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике.