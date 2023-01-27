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Искусство

Работы классика «петербургского структурализма» Наталии Земляной покажут в Мраморном дворце

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Направление, в котором работает художник, восходит к школе Аналитического искусства Павла Филонова, а сама Наталия — представитель «четвертого поколения» русского авангарда.

Изображение предоставлено организаторами выставки

Автопортрет, 2019

Изображение предоставлено организаторами выставки

Красный круг, 1996

Изображение предоставлено организаторами выставки

Дерево. Цветоформы. 2022

Изображение предоставлено организаторами выставки

Желтая роза, 1990

Изображение предоставлено организаторами выставки

Деревья. Цветоформы. 2023

Изображение предоставлено организаторами выставки

Ангел летит

Изображение предоставлено организаторами выставки

Птица, 1995

Учителями Земляной были советские и российские живописцы Александр Зайцев, Людмила Куценко, Станислав Мосевич — последователи Филонова, Кандинского, Малевича и Петрова-Водкина, а затем Льва Юдина, Евгения Магарила и Марии Гороходой. Как художник, Наталия сформировалась на рубеже 80-х и 90-х годов в легендарных локациях — в «Мухе» и на Пушкинской, 10. «А в двухтысячных стала признанным мастером, чьи необыкновенно сочные по цвету «мерцающие образы» находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру», — рассказали «Собака.ru» организаторы выставки.

Фото Сергей Ионов
Фото Олег Шарр
Фото Олег Шарр

В четырех залах Мраморного дворца представят более 80 живописных полотен и пастелей, созданных Земляной с начала 90-х по настоящее время — в том числе работы из циклов «Ангелы», «Овалы», «Структуры», «Лабиринты», «Простые фигуры», «Квадраты» и «Круги», над которыми Наталия работает на протяжении всей жизни.

«Я всегда занималась чистым искусством, абстрактным по форме, в основном. Но мир пришел в такое состояние, что мы должны помогать кто чем может. Он нуждается в нашей помощи. Искусство сейчас должно поддержать людей. Нести в мир любовь радость и свет, надежду. Поэтому я включила в экспозицию Ангелов, которых рисую давно. Сейчас мир нуждается в Ангелах…», — говорит художник.

Персональная выставка Наталии Земляной «Сотворение мира» пройдет в Русском музее (Мраморный дворец) с 16 февраля по 10 апреля 2023 года.

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