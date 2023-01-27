Работы классика «петербургского структурализма» Наталии Земляной покажут в Мраморном дворце

Направление, в котором работает художник, восходит к школе Аналитического искусства Павла Филонова, а сама Наталия — представитель «четвертого поколения» русского авангарда.
Учителями Земляной были советские и российские живописцы Александр Зайцев, Людмила Куценко, Станислав Мосевич — последователи Филонова, Кандинского, Малевича и Петрова-Водкина, а затем Льва Юдина, Евгения Магарила и Марии Гороходой. Как художник, Наталия сформировалась на рубеже 80-х и 90-х годов в легендарных локациях — в «Мухе» и на Пушкинской, 10. «А в двухтысячных стала признанным мастером, чьи необыкновенно сочные по цвету «мерцающие образы» находятся в музейных и частных коллекциях по всему миру», — рассказали «Собака.ru» организаторы выставки.
В четырех залах Мраморного дворца представят более 80 живописных полотен и пастелей, созданных Земляной с начала 90-х по настоящее время — в том числе работы из циклов «Ангелы», «Овалы», «Структуры», «Лабиринты», «Простые фигуры», «Квадраты» и «Круги», над которыми Наталия работает на протяжении всей жизни.
«Я всегда занималась чистым искусством, абстрактным по форме, в основном. Но мир пришел в такое состояние, что мы должны помогать кто чем может. Он нуждается в нашей помощи. Искусство сейчас должно поддержать людей. Нести в мир любовь радость и свет, надежду. Поэтому я включила в экспозицию Ангелов, которых рисую давно. Сейчас мир нуждается в Ангелах…», — говорит художник.
Персональная выставка Наталии Земляной «Сотворение мира» пройдет в Русском музее (Мраморный дворец) с 16 февраля по 10 апреля 2023 года.
16+
Комментарии (0)