Работы классика «петербургского структурализма» Наталии Земляной покажут в Мраморном дворце

В четырех залах Мраморного дворца представят более 80 живописных полотен и пастелей, созданных Земляной с начала 90-х по настоящее время — в том числе работы из циклов «Ангелы», «Овалы», «Структуры», «Лабиринты», «Простые фигуры», «Квадраты» и «Круги», над которыми Наталия работает на протяжении всей жизни.

«Я всегда занималась чистым искусством, абстрактным по форме, в основном. Но мир пришел в такое состояние, что мы должны помогать кто чем может. Он нуждается в нашей помощи. Искусство сейчас должно поддержать людей. Нести в мир любовь радость и свет, надежду. Поэтому я включила в экспозицию Ангелов, которых рисую давно. Сейчас мир нуждается в Ангелах…», — говорит художник.

Персональная выставка Наталии Земляной «Сотворение мира» пройдет в Русском музее (Мраморный дворец) с 16 февраля по 10 апреля 2023 года.

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