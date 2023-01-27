18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Историю московской и ленинградской музыкальной сцены 80-90-х в фотографиях Сергея Борисова покажут в KGallery

Поделиться:

В экспозицию войдут легендарные портреты главных героев советской андеграундной культуры — Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро и других, — фотографии Эдиты Пьехи и Жанны Агузаровой, а также работы Сергея Борисова последних лет. Часть снимков ранее не экспонировалась и будет представлена широкому кругу зрителей впервые.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Цой в мастерской Борисова. 1985 год 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Транквилизатор. 1984 год 

Сергей Борисов увлекся фотографией в 12-летнем возрасте, поступив в московский фотокружок Дома Пионеров на Чистых прудах. В 1970-1980-е годы работал в качестве рекламного фотографа, снимал портреты звезд советской эстрады для плакатов и пластинок фирмы «Мелодия». Благодаря этой работе в 1979 году получил собственную студию в Москве, более известную как «Студия 50А», где устраивались выставки неофициальных художников и проходили концерты андеграундных музыкантов Москвы и Ленинграда. Героями его снимков становились участники групп «Кино» и «Аквариум», Джоанна Стингрей, Сергей Курехин, Илья Кабаков, Тимур Новиков, Алла Пугачева и многие другие.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Дама в вечернем платье (Эдита Пьеха). 1982 год 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Восхождение. 2002 год 

Фотографии Борисова приобрели широкую известность как в России, так и за рубежом. Его работы были опубликованы во многих мировых изданиях, среди которых Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin и Face.

«Сергей Борисов по сей день ведет активную творческую и выставочную деятельность, представляя как ставшие культовыми работы, так и свои новые художественные эксперименты. Его произведения продаются крупнейшими аукционными домами, такими как Sotheby’s, Christie’s и Phillips, и хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея истории Москвы, ММОМА, Московского Дома Фотографии, а также западных и европейских музеев и частных собраниях», — рассказали «Собака.ru» в KGallery.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Агузарова в мастерской Борисова. 1990 год 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Курильщики. 1987 год 

Лиза Плавинская

Искусствовед и художник — выдержка из статьи для журнала «Арлекино», 1995 год:

Шедевры 20-х годов стали достоянием мировой культуры, а произведения советских фотографов более поздних периодов, которые ничуть не хуже, не только не известны в мире, но зачастую забыты даже на родине. Сергею Борисову повезло. Он добился успеха по обе стороны границы. Он достиг такой свободы, что может позволить себе в каждом новом десятилетии своей творческой биографии создавать новый стиль и неизменно оставаться знаменитым фотографом Борисовым. Загадка Борисова такова же, как загадка любого хорошего художника — это его метаморфозы.

Персональная выставка фотографа Сергея Борисова пройдет с 20 февраля по 9 апреля в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24. 

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: