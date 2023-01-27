В экспозицию войдут легендарные портреты главных героев советской андеграундной культуры — Виктора Цоя, Георгия Гурьянова, Владислава Мамышева-Монро и других, — фотографии Эдиты Пьехи и Жанны Агузаровой, а также работы Сергея Борисова последних лет. Часть снимков ранее не экспонировалась и будет представлена широкому кругу зрителей впервые.
Сергей Борисов увлекся фотографией в 12-летнем возрасте, поступив в московский фотокружок Дома Пионеров на Чистых прудах. В 1970-1980-е годы работал в качестве рекламного фотографа, снимал портреты звезд советской эстрады для плакатов и пластинок фирмы «Мелодия». Благодаря этой работе в 1979 году получил собственную студию в Москве, более известную как «Студия 50А», где устраивались выставки неофициальных художников и проходили концерты андеграундных музыкантов Москвы и Ленинграда. Героями его снимков становились участники групп «Кино» и «Аквариум», Джоанна Стингрей, Сергей Курехин, Илья Кабаков, Тимур Новиков, Алла Пугачева и многие другие.
Фотографии Борисова приобрели широкую известность как в России, так и за рубежом. Его работы были опубликованы во многих мировых изданиях, среди которых Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin и Face.
«Сергей Борисов по сей день ведет активную творческую и выставочную деятельность, представляя как ставшие культовыми работы, так и свои новые художественные эксперименты. Его произведения продаются крупнейшими аукционными домами, такими как Sotheby’s, Christie’s и Phillips, и хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея истории Москвы, ММОМА, Московского Дома Фотографии, а также западных и европейских музеев и частных собраниях», — рассказали «Собака.ru» в KGallery.
Искусствовед и художник — выдержка из статьи для журнала «Арлекино», 1995 год:
Шедевры 20-х годов стали достоянием мировой культуры, а произведения советских фотографов более поздних периодов, которые ничуть не хуже, не только не известны в мире, но зачастую забыты даже на родине. Сергею Борисову повезло. Он добился успеха по обе стороны границы. Он достиг такой свободы, что может позволить себе в каждом новом десятилетии своей творческой биографии создавать новый стиль и неизменно оставаться знаменитым фотографом Борисовым. Загадка Борисова такова же, как загадка любого хорошего художника — это его метаморфозы.
Персональная выставка фотографа Сергея Борисова пройдет с 20 февраля по 9 апреля в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.
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