Фотографии Борисова приобрели широкую известность как в России, так и за рубежом. Его работы были опубликованы во многих мировых изданиях, среди которых Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin и Face.

«Сергей Борисов по сей день ведет активную творческую и выставочную деятельность, представляя как ставшие культовыми работы, так и свои новые художественные эксперименты. Его произведения продаются крупнейшими аукционными домами, такими как Sotheby’s, Christie’s и Phillips, и хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Музея истории Москвы, ММОМА, Московского Дома Фотографии, а также западных и европейских музеев и частных собраниях», — рассказали «Собака.ru» в KGallery.