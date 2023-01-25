«Лунный сад» швейцарско-итальянского художника Юри Катании покажут в музее «Эрарта»

Музей современного искусства «Эрарта»

О выставке «Лунный сад» Юри Катании:

В чем притягательность ночи, почему так много стихов посвящали ей поэты? Ночь — это маленькая передышка, возможность подвести черту, обнулиться, сказать себе, что завтра будет новый день и наконец сбудутся мечты. Ночь мягко стирает все, что было до нее, позволяет забыть о сегодняшних неудачах и неисполненных обещаниях. Волшебная ночь!

Ночь — это маленькая смерть сегодняшнего несовершенства, краткая пауза перед его завтрашним победным возрождением. Завтра я буду другим человеком, завтра я сделаю то, что давно должен был сделать. Ночь делает невидимыми преграды и возрождает нашу веру в себя. Благословенная ночь!

Ночь делает нас смелее, убирая из нашего поля зрителей, вольно или невольно являющихся постоянными свидетелями нашей повседневной жизни; наступление ночи отменяет необходимость в самоконтроле, и освободившиеся силы, уходившие на подавление собственных желаний, направляются на восстановление нарушенного за день баланса. К утру мы снова оказываемся интегрированы в мировую гармонию. Целительная ночь!

Ночь похожа на сказку, под ее покровом так хорошо мечтается! Она, как чистый холст для художника, вместит любые образы, какие мы осмелимся нарисовать в своем воображении. Бездонная ночь!

Задумайте желание и совершите прогулку по ночному саду, созданному итальянским художником Юри Катанией. Его сад далек от реального: цветы свежи и красочны, между тем как в жизни большая их часть должна была закрыться с приходом темноты, чтобы защититься от холода и влажности и сохранить свой аромат до следующего утра, когда к ним вернутся опыляющие их насекомые. Среди реальных цветов встречаются, конечно, и такие, которые раскрываются лишь с наступлением ночи, но их мало, и все они, в отличие от цветов Юри Катании, неяркие, поэтому можно не сомневаться — художник рисует не натюрморты с цветами, но метафизический сад, где ночной фон играет не менее важную роль, чем букеты.