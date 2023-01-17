Семья бывшего владельца «Подсолнухов» Ван Гога потребовала вернуть картину и $1 млрд

Изначально «Подсолнухи принадлежали» банкиру Паулю фон Мендельсон-Бартольди. Но он вынужден был отдать ее парижскому арт-дилеру Полу Розенбергу в 1934 году, когда евреев в Германии лишали активов. Картину в 1987 году за $40 миллионов купила на лондонском аукционе Christie's компания Yasuda Fire & Marine Insurance (старое название Sompo). Наследники банкира подали иск в федеральный суд США в штате Иллинойс с требованием вернуть картину, выплатить $690 млн за «незаконное обогащение» и $750 млн в качестве компенсации убытков. Страховщик неправомерно извлекал выгоду из «Подсолнухов» «в течение многих лет, зная, что картина стала жертвой нацистской политики, и делая вид, что это не так», утверждается в иске.

В самом музее не согласились с доводами наследников. «Эта картина была куплена справедливо на аукционе Christie's 35 лет назад, выставлялась в Токио в течение 35 лет, и нет никаких сомнений в законности ее собственности», — говорится в заявлении компании. Там сказали что намерены отстаивать свои права на полотно.

Наследники фон Мендельсона-Бартольди не в первый раз пытаются вернуть принадлежавшие ему картины. До этого они требовали возмещения от Нью-Йоркского музея современного искусства, Музея Гуггенхейма и Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Семья банкира пришла к соглашению с владельцами четырех картин Пикассо: «Женская голова», «Мальчик, ведущий лошадь», «Мулен де ла Галетт» и «Портрет Анхеля Фернандеса де Сото». Как отмечает The Wall Street Journal, Национальная галерея согласилась передать наследникам право владения «Женской головой», а договоренности с музеями по остальным трем работам не включали переход права собственности.

