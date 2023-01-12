Огромный младенец и предсказания от дельфинов: в «Третьем месте» открылась выставка «Психотерапевт для искусственного интеллекта»

Зритель как полноценный участник выставки проходит по залам особняка и на каждом этапе может сыграть в игру и получить разнообразный опыт: уменьшиться в размерах, постояв рядом с гигантским младенцем от команды ILLUMINARIUM3000, переместиться в метавселенную и погадать на NFT-картах, а предсказания сделает Дельфинский оракул.

Также в экспозиции представлен прародитель современной анимации — фенакистоскоп, который создает оптические иллюзии, и любой желающий может собрать сложнейший пазл — фрагмент бетонного пола в зале особняка. Вовлекаясь в каждую предложенную игру, зритель совершает путешествие в мир смыслов и образов искусства новых медиа.

«В рамках выставки мы обращаемся к трактату культуролога Йохана Хейзинга «Человек играющий», в котором автор изучает игровую природу культуры и рассматривает философскую и эстетическую функцию игрового процесса, фокусируясь на роли человека. Зритель может порассуждать: является ли игра предшественницей культуры или ее побочным продуктом? Выставка создана в формате site-specific и существует в архитектурном пространстве Третьего места — так реализуются признаки игры, названные Йоханом Хейзингом: местоположение, продолжительность, свобода и порядок», — прокомментировала новую выставку хозяйка «Третьего места» Ольга Звагольская.

Выставочный проект «Психотерапевт для искусственного интеллекта» проходит в культурном пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62. Она продлится до 26 февраля.

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