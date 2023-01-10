На форте «Константин» в Кронштадте представили выставку фотографий затерянных маяков «Ближний космос»

Фотографии, сделанные в инфракрасном диапазоне, превращают затерянные на морских просторах маяки и навигационные знаки в инопланетные корабли или исследовательские космические зонды. Вот он — настоящий «Ближний космос», ради которого не надо стартовать с Плесецка или Байконура.

«Снимая на специальную фотокамеру, которая восприимчива только к световым волнам, расположенным в инфракрасной части спектра, и используя возникающие при этом необычные изобразительные эффекты, мы можем художественно переосмыслить, творчески интерпретировать привычные нам образы маячных башен, включить немного воображения и сделать из маяков и окружающей их природы настоящие космические пейзажи. Именно эта идея, возникшая в экспедиции, и легла в основу концепции выставки «Ближний космос»», — рассказали организаторы выставки.

Идея проекта родилась случайно: автор снимков историк, фотограф, член Русского географического общества, член Союза художников России Андрей Стрельников взял специальную фотокамеру в одну из экспедиций Ленинградского областного отделения РГО, и, оказавшись на банке Вигрунд в Финском заливе, сделал несколько снимков маяков. А по итогу вышли снимки, на которых пейзажи больше напоминали инопланетные пустыни, а фигурка исследователя в экспедиционной одежде и спасательном жилете — космонавта в «скафандре».

Андрей Стрельников также автор фотоальбомов «Земля Финского залива», «Затерянные миры Балтики», «Культурно-просветительская программа «Мой край», фотограф Научно-исследовательского музея Российской академии художеств, автор и участник персональных и коллективных выставок фотографии.

Выставка «Ближний космос» проходит в Музее маячной службы в форте «Константин» в Кронштадте со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00.