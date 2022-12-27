Гравюры Рембрандта и офорты его последователей представят на выставке в Музее-квартире Исаака Бродского

Музей Академии художеств

О влиянии Рембрандта на творчество Исаака Бродского:

Бродский неоднократно называл имя Рембрандта среди самых великих художников прошлого. Впервые познакомившись с его работами в Эрмитаже и Академии художеств, он затем восхищался картинами мэтра в музеях Вены, Лондона, Берлина. Исаак Израилевич говорил про эти полотна: «Вот шедевры, которые будут вечно жить…». Стремясь быть похожим на своего кумира, Бродский даже какое-то время носил бархатную черную широкую кепку в виде берета, словно заимствованную с автопортретов Рембрандта. Это увлечение великим мастером отразилось и в собственном портрете Бродского, написанном в 1904 году.

Чему Бродский мог научиться у Рембрандта? Не просто точности передачи человеческих черт, обязательной для каждого подлинного портретиста. Не только вниманию к детали, способности заставить ее «говорить». Рембрандт, создавший жанр «портрета-биографии», умел проникать в потаенные глубины человеческой души. Он обладал способностью сотворить образ, соединявший внешнее и внутреннее. Думается, в лучших своих портретах Бродский, вдохновляясь творчеством Рембрандта, смог почувствовать радость достижения этой большой цели.