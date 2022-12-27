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Искусство

Гравюры Рембрандта и офорты его последователей представят на выставке в Музее-квартире Исаака Бродского

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Экспозицией, которая откроется в канун Нового года, Музей Академии художеств начинает цикл выставок о любимых мастерах художника и коллекционера Исаака Бродского, оказавших значительное влияние на развитие его таланта.

Изображение предоставлено Музеем Академии художеств

Рембрандт Х, "Се человек"

Изображение предоставлено Музеем Академии художеств

Рембрандт Х. Портрет старика. Неизвестный автор

Изображение предоставлено Музеем Академии художеств

Андреев Я.Д. Рембрандт Х. Портрет старушки. С живописного оригинала Рембрандта Харменс ван Рейна «Портрет старушки». 1654

Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, основу экспозиции выставки «Rembrandt. Magnum opus» составили гравюры Рембрандта Харменса ван Рейна — в том числе «Старая нищенка с тыквенной бутылкой» (1630), «Се человек» (1636), «Мужчина, рисующий слепок» (около 1641), «Портрет Йоханнеса Эйтенбогарта» (1635) и «Нищие» (1648). Также на выставке представят офорты, созданные в XVII-XIX веках по живописным и графическим оригиналам мастера и его последователей.

Изображение предоставлено Музеем Академии художеств

Чатрес. Рембрандт Х. Погрудное изображение мужчины в шлеме

Изображение предоставлено Музеем Академии художеств
Изображение предоставлено Музеем Академии художеств
Музей Академии художеств

О влиянии Рембрандта на творчество Исаака Бродского:

Бродский неоднократно называл имя Рембрандта среди самых великих художников прошлого. Впервые познакомившись с его работами в Эрмитаже и Академии художеств, он затем восхищался картинами мэтра в музеях Вены, Лондона, Берлина. Исаак Израилевич говорил про эти полотна: «Вот шедевры, которые будут вечно жить…». Стремясь быть похожим на своего кумира, Бродский даже какое-то время носил бархатную черную широкую кепку в виде берета, словно заимствованную с автопортретов Рембрандта. Это увлечение великим мастером отразилось и в собственном портрете Бродского, написанном в 1904 году.

Чему Бродский мог научиться у Рембрандта? Не просто точности передачи человеческих черт, обязательной для каждого подлинного портретиста. Не только вниманию к детали, способности заставить ее «говорить». Рембрандт, создавший жанр «портрета-биографии», умел проникать в потаенные глубины человеческой души. Он обладал способностью сотворить образ, соединявший внешнее и внутреннее. Думается, в лучших своих портретах Бродский, вдохновляясь творчеством Рембрандта, смог почувствовать радость достижения этой большой цели.

Выставка «Rembrandt. Magnum opus» будет открыта с 29 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го в Музее-квартире Исаака Бродского на площади Искусств, 3

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