Гравюры Рембрандта и офорты его последователей представят на выставке в Музее-квартире Исаака Бродского

Экспозицией, которая откроется в канун Нового года, Музей Академии художеств начинает цикл выставок о любимых мастерах художника и коллекционера Исаака Бродского, оказавших значительное влияние на развитие его таланта.
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Академии художеств, основу экспозиции выставки «Rembrandt. Magnum opus» составили гравюры Рембрандта Харменса ван Рейна — в том числе «Старая нищенка с тыквенной бутылкой» (1630), «Се человек» (1636), «Мужчина, рисующий слепок» (около 1641), «Портрет Йоханнеса Эйтенбогарта» (1635) и «Нищие» (1648). Также на выставке представят офорты, созданные в XVII-XIX веках по живописным и графическим оригиналам мастера и его последователей.
О влиянии Рембрандта на творчество Исаака Бродского:
Бродский неоднократно называл имя Рембрандта среди самых великих художников прошлого. Впервые познакомившись с его работами в Эрмитаже и Академии художеств, он затем восхищался картинами мэтра в музеях Вены, Лондона, Берлина. Исаак Израилевич говорил про эти полотна: «Вот шедевры, которые будут вечно жить…». Стремясь быть похожим на своего кумира, Бродский даже какое-то время носил бархатную черную широкую кепку в виде берета, словно заимствованную с автопортретов Рембрандта. Это увлечение великим мастером отразилось и в собственном портрете Бродского, написанном в 1904 году.
Чему Бродский мог научиться у Рембрандта? Не просто точности передачи человеческих черт, обязательной для каждого подлинного портретиста. Не только вниманию к детали, способности заставить ее «говорить». Рембрандт, создавший жанр «портрета-биографии», умел проникать в потаенные глубины человеческой души. Он обладал способностью сотворить образ, соединявший внешнее и внутреннее. Думается, в лучших своих портретах Бродский, вдохновляясь творчеством Рембрандта, смог почувствовать радость достижения этой большой цели.
Выставка «Rembrandt. Magnum opus» будет открыта с 29 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го в Музее-квартире Исаака Бродского на площади Искусств, 3
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