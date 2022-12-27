Коллекцию советских педальных автомобилей покажут в Михайловском замке

Автопарк, представленный в экспозиции, включает в себя как популярные модели, так и уникальные образцы. Вид большинства из них отражает моду и значимые события той или иной эпохи.
Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, изначально педальные машинки производились на предприятиях тяжелой промышленности, были собраны из тех же материалов, что и «взрослые» автомобили, и даже повторяли их дизайн. Эти модели служили своеобразной рекламой советского автопрома и игрушечной промышленности. Такие машинки порой участвовали в торжественных кремлевских парадах. В послевоенные годы детские педальные автомобили стали приобретать самостоятельный дизайн — их создавали, прежде всего ориентируясь на игры и запросы детей.
Масштабное собрание педальных автомобилей Вадима Кунина представлено в залах второго этажа Восточного павильона Михайловского замка. «Советские машинки — редкий предмет собирательства, требующий особого подхода. Коллекция демонстрирует достижения художников-конструкторов, трудившихся на заводах СССР. Ретроспектива детского автопрома советского времени — это не только ностальгическое путешествие в мир детства, но и возможность познакомить новое поколение с реалиями прошлого», — отмечают в Русском музее.
Выставка будет работать с 28 декабря 2022 года по 22 января 2023-го.
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