Выставка «Бегство в вечность» — это калейдоскоп способов сопротивления реальности и ее неизбежности, состоящий из мифов, легенд, сказок, литературы, музыки и искусства. Экспозиция наполнена образами мифических животных, исторических и вымышленных персонажей, средневековых красавиц. Зритель и художник ищут способы расширить реальный мир до невозможной фантазии и находят это пространство в вакууме прошлого, где существует лишь то, что уже прожито, известно, изучено.

«Непроницаемое в своей красоте и стати средневековое и ренессансное искусство становится тем самым safe space, далеким и безопасным. Антонина Фатхуллина точно оголяет его рациональность и размеренность, превращая символическую глубину иконографии в понятную метафору и послание: бегство в вечность, почти с разбега — современная стратегия на выживание», — говорят в Abramova Gallery.