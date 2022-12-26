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Искусство

Сопротивление реальности и ее неизбежность: в Abramova Gallery открылась выставка Антонины Фатхуллиной «Бегство в вечность»

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В экспозиции представлены не только скульптуры в характерной авторской технике, но и живопись — новый медиум для художника.

Изображение предоставлено командой Abramova Gallery
Изображение предоставлено командой Abramova Gallery
Изображение предоставлено командой Abramova Gallery
Изображение предоставлено командой Abramova Gallery
Изображение предоставлено командой Abramova Gallery
Изображение предоставлено командой Abramova Gallery

Выставка «Бегство в вечность» — это калейдоскоп способов сопротивления реальности и ее неизбежности, состоящий из мифов, легенд, сказок, литературы, музыки и искусства. Экспозиция наполнена образами мифических животных, исторических и вымышленных персонажей, средневековых красавиц. Зритель и художник ищут способы расширить реальный мир до невозможной фантазии и находят это пространство в вакууме прошлого, где существует лишь то, что уже прожито, известно, изучено.

«Непроницаемое в своей красоте и стати средневековое и ренессансное искусство становится тем самым safe space, далеким и безопасным. Антонина Фатхуллина точно оголяет его рациональность и размеренность, превращая символическую глубину иконографии в понятную метафору и послание: бегство в вечность, почти с разбега — современная стратегия на выживание», — говорят в Abramova Gallery.

Изображение предоставлено командой Abramova Gallery

На выставке представлены не только скульптуры, но и живопись — новый медиум для Фатхуллиной. На монументальном живописном полотне художник изображает себя прильнувшей к увеличенному портрету незнакомки кисти немецкого художника Петруса Кристуса, ученика Яна Ван Эйка.

«Антонина пишет широкими мазками, распадающимися на разводы, потеки, капли, выхватывая спокойный, вневременной взгляд «прекрасного далека» немецкого искусства и изящество фламандско-английской знати. […] В своем проекте Антонина находит образ нетронутого и спокойного пространства: ее отсылки к классическому искусству — движение наощупь в темноте сегодняшнего дня. Искусство — не панацея и не способно менять миропорядок, но в нем можно найти убежище, хотя бы на время», — отмечают в галерее.

Выставка Антонины Фатхуллиной «Бегство в вечность» продлится до 24 февраля 2023 года в Abramova Gallery на Красногвардейской площади, 3Е. Вход свободный.

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