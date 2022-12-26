В экспозиции представлены не только скульптуры в характерной авторской технике, но и живопись — новый медиум для художника.
Выставка «Бегство в вечность» — это калейдоскоп способов сопротивления реальности и ее неизбежности, состоящий из мифов, легенд, сказок, литературы, музыки и искусства. Экспозиция наполнена образами мифических животных, исторических и вымышленных персонажей, средневековых красавиц. Зритель и художник ищут способы расширить реальный мир до невозможной фантазии и находят это пространство в вакууме прошлого, где существует лишь то, что уже прожито, известно, изучено.
«Непроницаемое в своей красоте и стати средневековое и ренессансное искусство становится тем самым safe space, далеким и безопасным. Антонина Фатхуллина точно оголяет его рациональность и размеренность, превращая символическую глубину иконографии в понятную метафору и послание: бегство в вечность, почти с разбега — современная стратегия на выживание», — говорят в Abramova Gallery.
На выставке представлены не только скульптуры, но и живопись — новый медиум для Фатхуллиной. На монументальном живописном полотне художник изображает себя прильнувшей к увеличенному портрету незнакомки кисти немецкого художника Петруса Кристуса, ученика Яна Ван Эйка.
«Антонина пишет широкими мазками, распадающимися на разводы, потеки, капли, выхватывая спокойный, вневременной взгляд «прекрасного далека» немецкого искусства и изящество фламандско-английской знати. […] В своем проекте Антонина находит образ нетронутого и спокойного пространства: ее отсылки к классическому искусству — движение наощупь в темноте сегодняшнего дня. Искусство — не панацея и не способно менять миропорядок, но в нем можно найти убежище, хотя бы на время», — отмечают в галерее.
Выставка Антонины Фатхуллиной «Бегство в вечность» продлится до 24 февраля 2023 года в Abramova Gallery на Красногвардейской площади, 3Е. Вход свободный.
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