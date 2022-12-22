Гоген, Климт и «Голубая Мэрилин»: 10 самых дорогих картин, проданных на аукционах в 2022 году

Энди Уорхол — «Голубая Мэрилин», 1964. 195 миллионов долларов.

Самой дорогой картиной, ушедшей с молотка в 2022 году, стал поп-арт-портрет Мэрилин Монро «Голубая Мэрилин». Как пишет Bloomberg, проданная в мае работа сразу стала самым дорогим произведением искусства XX века и самым дорогим американским произведением искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. «Покупателем картины Уорхола технически был арт-дилер Ларри Гагосян, хотя вполне вероятно, что он покупал ее от имени одного из своих клиентов-миллиардеров», — отмечает издание.