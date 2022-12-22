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Гоген, Климт и «Голубая Мэрилин»: 10 самых дорогих картин, проданных на аукционах в 2022 году

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Чаще всего с молотка уходили произведения импрессионистов.

Christie’s

Энди Уорхол — «Голубая Мэрилин»

  1. Энди Уорхол — «Голубая Мэрилин», 1964. 195 миллионов долларов.

Самой дорогой картиной, ушедшей с молотка в 2022 году, стал поп-арт-портрет Мэрилин Монро «Голубая Мэрилин». Как пишет Bloomberg, проданная в мае работа сразу стала самым дорогим произведением искусства XX века и самым дорогим американским произведением искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. «Покупателем картины Уорхола технически был арт-дилер Ларри Гагосян, хотя вполне вероятно, что он покупал ее от имени одного из своих клиентов-миллиардеров», — отмечает издание.

Christie’s

2. Жорж Сера — «Позы. Ансамбль», 1888. 149 миллионов долларов.

Christie’s

3. Поль Сезанн — «Го­ра Сен-Вик­ту­ар», 1888-1890. 149 миллионов долларов.

Christie’s

4. Винсент Ван Гог — «Верже на Кипре», 1888. 117 миллионов долларов.

Christie’s

5. Поль Гоген — «Материнство», 1899. 106 миллионов долларов

Christie’s

6. Густав Климт — «Березовый лес», 1903. 105 миллионов долларов

Christie’s

7. Люсьен Фрейд — «Большой интерьер W11» (по мотивам Ватто), 1981-1983. 86 миллионов долларов

Sotheby’s

8. Энди Уорхол — «Белая автокатастрофа», 1963. 85,4 миллиона долларов

Courtesy Phillips, соцсети

9. Жан-Мишель Баскиа — «Без названия», 1982. 85 миллионов долларов

Sotheby’s

10. Рене Магритт — «Империя люмьеров», 1961. 79,8 миллиона долларов

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