Гоген, Климт и «Голубая Мэрилин»: 10 самых дорогих картин, проданных на аукционах в 2022 году

Чаще всего с молотка уходили произведения импрессионистов.
Энди Уорхол — «Голубая Мэрилин»
- Энди Уорхол — «Голубая Мэрилин», 1964. 195 миллионов долларов.
Самой дорогой картиной, ушедшей с молотка в 2022 году, стал поп-арт-портрет Мэрилин Монро «Голубая Мэрилин». Как пишет Bloomberg, проданная в мае работа сразу стала самым дорогим произведением искусства XX века и самым дорогим американским произведением искусства, когда-либо продававшимся на аукционе. «Покупателем картины Уорхола технически был арт-дилер Ларри Гагосян, хотя вполне вероятно, что он покупал ее от имени одного из своих клиентов-миллиардеров», — отмечает издание.
2. Жорж Сера — «Позы. Ансамбль», 1888. 149 миллионов долларов.
3. Поль Сезанн — «Гора Сен-Виктуар», 1888-1890. 149 миллионов долларов.
4. Винсент Ван Гог — «Верже на Кипре», 1888. 117 миллионов долларов.
5. Поль Гоген — «Материнство», 1899. 106 миллионов долларов
6. Густав Климт — «Березовый лес», 1903. 105 миллионов долларов
7. Люсьен Фрейд — «Большой интерьер W11» (по мотивам Ватто), 1981-1983. 86 миллионов долларов
8. Энди Уорхол — «Белая автокатастрофа», 1963. 85,4 миллиона долларов
9. Жан-Мишель Баскиа — «Без названия», 1982. 85 миллионов долларов
10. Рене Магритт — «Империя люмьеров», 1961. 79,8 миллиона долларов
Комментарии (0)