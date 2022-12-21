Скончалась Майя Руис-Пикассо — старшая дочь художника Пабло Пикассо

О смерти Майи Руис-Пикассо пишет газета El Pais со ссылкой на заявление представителей семьи. Сообщается, что женщина скончалась в окружении близких, причины не уточняются. «Покойтесь с миром», — написал в своих соцсетях министр культуры и спорта Испании Микель Икета.

Майя Руис-Пикассо родилась в пригороде Паижа Булонь-Бийанкур в 1935 году и была второй, старшей дочерью художника из Пабло Пикассо — первым ребенком был сын Пауло. Женщина посвятила большую часть профессиональной карьеры продвижению наследия своего отца. Также Руис-Пикассо позировала художнику и была моделью для его скульптур — среди них «Майя с куклой», «Майя в одежде моряка», «Майя на лодке», «Майя в красном фартуке» и другие.

Руис-Пикассо скончалась в тот момент, когда в Национальном музее в Париже проходила посвященная ей выставка двойная выставка. Экспозиция рассказывает об отношениях женщины с отцом, а также представляет пожертвованные Франции в 2021 году девять необнародованных работ Пикассо. Картины посвящены самой Майе Руис-Пикассо. Также кончина женщины приходится на начало года Пикассо, приуроченного к 50-летию со дня смерти самого художника.