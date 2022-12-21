3120 Gallery закрывает выставочное пространство в переулке Воскова

Как рассказали в команде 3120 Gallery, «в связи с актуальными событиями», детали которых не уточняются, с 26 декабря галерея вынуждена временно перейти в онлайн-формат. Дальнейшая активность будет направлена на развитие онлайн-магазина, а также сотрудничество с маркет-плейсами, другими площадками, ярмарками и проектами. Позже 3120 Gallery планирует вернуться к выставочной деятельности, но уже в новой локации.

«Мы открыты для сотрудничества и продолжаем реализацию проектов. […] Благодарим наших авторов за чудесные проекты, любимых гостей и друзей — за эти полтора года здесь, на маленькой улице на Петроградке, выросло целое коммьюнити!» — поделились в команде галереи.

Последними событиями галереи в переулке Воскова, 31/20 станут камерная предновогодняя ярмарка, которая пройдет на грядущих выходных, и финисаж 25 декабря — с музыкой, игристым и теплыми разговорами. Начало в 17:00, вход свободный.

За полтора года работы выставочного пространства в переулке Воскова 3120 Gallery участвовала в Art Weekend и провела десятки выставок — в том числе групповые «Предметы быта» и «Соседи» о Петроградке и окрестностях, а также персональные «Черная Заря» Родиона Китаева, «12 листов» Сергея Хеато, «Цементный сад» Ольги Батыршиной, «Обращение к себе» Полины Майер.