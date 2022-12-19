В Эрмитаже представили отреставрированные фрагменты алтарной створки XV века

Государственный Эрмитаж

О «Поклонении волхвов» и «Успении Богоматери»:

Фрагмент из Музея истории религии приписывается немецкому художнику XV века, а эрмитажный считали работой неизвестного мастера XV века, который, возможно, относился к Богемской школе. С помощью найденных аналогий удалось определить, что эта алтарная створка создана нюрнбергским живописцем первой половины XV века, который, как и многие нюрнбергские художники, испытал влияние богемской живописи времен ее расцвета в XIV столетии. Сравнительный стилистический анализ показал, что эрмитажная доска имеет прямое отношение к алтарным иконам монастыря Августинской церкви в Лангенценне (близ Нюрнберга), которые считаются произведениями нюрнбергского художника, ученика Мастера Бамбергского алтаря. Алтарь в Лангенценне (ок. 1435) был посвящен Деве Марии. Сейчас он разрознен, не все его фрагменты удалось найти. Можно осторожно предположить, что эрмитажная створка представляет собой один из них. Она включает именно те сюжеты жития Девы Марии, которых недостает в перечне известных сейчас составлявших алтарь икон.

Эрмитажная створка имеет две особенности, делающие ее уникальной на общем фоне известных алтарей своего времени. Первая касается иконографии, вторая — композиции «Успение Богоматери», а именно верхнего (эрмитажного) ее фрагмента. Традиционно в сюжете «Успение Богоматери», включающем Вознесение Марии, в мандорле или просто в верхней небесной части изображается Богоматерь в своем телесном обличье — сидящая или стоящая рядом с Христом, когда он коронует ее, либо преклонившая колени перед Иисусом и Богом-отцом. Изображение в мандорле поцелуя Христа и Богоматери, когда мать и сын в крепком объятии касаются друг друга щеками, по-видимому, обязано своим появлением богемскому иллюстрированному манускрипту второго десятилетия XIV века «Пассионарий аббатисы Кунгуты», который находился в скриптории монастыря Святого Георгия в Пражском граде. На одной из его страниц изображена точно такая же сцена с поцелуем. Мощную экспрессию в передаче поистине человеческих чувств между матерью и сыном заметили современники. Этот манускрипт был хорошо известен и высоко оценен в чешских землях. Очевидно, он был знаком и автору эрмитажной створки.