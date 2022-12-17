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Искусство

Под натюрмортом Поля Сезанна случайно нашли автопортрет художника

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Необычное открытие сделала главный реставратор художественного музея Цинциннати (Cincinnati Art Museum, CAM) Серена Урри. Она обратила внимание, что на полотне «Натюрморт с хлебом и яйцами» 1865 года появилось несколько трещин. И сквозь них проглядывалась краска белого цвета. А рентген помог понять, что под картиной прячется еще одно полотно.

Музей искусств Цинциннати

Что еще интересно, аппарат предоставила местная больница. Полученный рентгеновский снимок изучили, повернули на 90 градусов и увидели очертания человека, который сидел полубоком к зрителям.

Как пишет ArtNet, эксперты предполагают, что на найденной картине изображен именно Сезанн. На это указывает его поза: художник часто писал автопортреты, изображая себя в таком же положении, как и на найденном полотне.

«Если бы это был портрет кого-то еще, то натурщик, полагаю, не был бы расположен под углом к нам», — заявила Урри.

Также специалисты обратили внимание, что Сезанн не очень любил ставить датировки и названия своих работ. Скорее принято считать, что он по большей части избегал и того, и другого. Но этот натюрморт написан в 1865 году, поэтому предполагается, что картина принадлежит к так называемому «темному периоду» Сезанна, который закончился в начале 1870-х. В то время автор познакомился с Камилем Писсарро, а затем сблизился с импрессионистами и начал менять палитру на более светлые тона.

Специалисты американского музея собираются продолжить исследовать портер с помощью более совершенных технологий. Они надеются определить, какие цвета Сезанн использовал для автопортрета, а на основе этих выкладок может появиться специальная выставка — однако о точных планах Урри и ее коллеги не рассказали.

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