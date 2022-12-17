Под натюрмортом Поля Сезанна случайно нашли автопортрет художника

Что еще интересно, аппарат предоставила местная больница. Полученный рентгеновский снимок изучили, повернули на 90 градусов и увидели очертания человека, который сидел полубоком к зрителям.

Как пишет ArtNet, эксперты предполагают, что на найденной картине изображен именно Сезанн. На это указывает его поза: художник часто писал автопортреты, изображая себя в таком же положении, как и на найденном полотне.

«Если бы это был портрет кого-то еще, то натурщик, полагаю, не был бы расположен под углом к нам», — заявила Урри.

Также специалисты обратили внимание, что Сезанн не очень любил ставить датировки и названия своих работ. Скорее принято считать, что он по большей части избегал и того, и другого. Но этот натюрморт написан в 1865 году, поэтому предполагается, что картина принадлежит к так называемому «темному периоду» Сезанна, который закончился в начале 1870-х. В то время автор познакомился с Камилем Писсарро, а затем сблизился с импрессионистами и начал менять палитру на более светлые тона.

Специалисты американского музея собираются продолжить исследовать портер с помощью более совершенных технологий. Они надеются определить, какие цвета Сезанн использовал для автопортрета, а на основе этих выкладок может появиться специальная выставка — однако о точных планах Урри и ее коллеги не рассказали.