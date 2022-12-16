Две башни храма Святого Семейства в Барселоне официально достроены — спустя 140 лет после начала работ

Первоначальный проект храма был разработан архитектором Франсиско дель Вильяр, на место которого в конце 1883 года был приглашен Антонио Гауди, значительно изменивший концепцию. По решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счет пожертвований прихожан, что является одной из причин столь длительного строительства, которое продолжается до сих пор.

Согласно проекту, пятинефный храм спланирован в форме латинского креста. Сооружение будет увенчано 18-ю башнями. 12 из низ, по четыре на каждом фасаде, будут посвящены 12-и апостолам, а еще четыре 120-метровых башни над средокрестием — украшены в честь Евангелистов Луки, Матфея, Иоанна и Марка. Вершины башен в честь Луки и Марка венчают крылатые фигуры быка и льва. Впервые башни зажгут свои огни уже сегодня, 16 декабря, после этого праздничная подсветка будет постоянно работать вплоть до 8 января.

В декабре 2021 года состоялось торжественное открытие башни Девы Марии, впервые зажегшей свою звезду. После завершения строительства башен евангелистов Луки и Марка официально достроены три из шести центральных башен.